Какие выплаты на детей положены семьям в Новосибирской области? Подробно

Около 35 600 семей региона получают выплаты по нацпроекту «Демография» по указу Путина о стратегических задачах развития России до 2024 года.

В НСО семьи с детьми получают несколько видов пособий

Семьям с детьми в Новосибирской области в рамках национального проекта «Демография» предоставляются четыре меры социальной поддержки: ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка до трех лет, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, областной семейный капитал и единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье. Мероприятия реализуются при поддержке регионального министерства труда и социального развития.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлена 18 тысячам семей. Ежемесячная выплата в размере 12 037 рублей начисляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году – 24 972 рублей).

Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже 24 972 рублей при рождении 3-го и последующих детей, до достижения ребенком трехлетнего возраста. Получателями являются порядка 13,4 тысяч многодетных семей, размер выплаты в 2020 году – 11 698 рублей.

Региональная мера поддержки – областной семейный капитал действует в Новосибирской области с 2012 года и предоставляется при рождении третьего либо последующего ребенка. Размер выплаты составляет 108 160 рублей. За весь период действия меры поддержки выдано более 36 тысяч сертификатов, средствами уже воспользовались 24 тысячи семей.

Единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье предоставляется родителям, проживающим на территории Новосибирской области, в которых один из супругов не достиг 30 летнего возраста. Почти 6 тысяч молодых семей получили выплаты из областного бюджета. Размеры выплат – 6 000 рублей на первого ребенка, 12 000 рублей на второго ребенка, 18 000 рублей на третьего и последующих детей.

В связи с продлением периода ежемесячной выплаты и изменением критериев нуждаемости в текущем году увеличился охват семей, получающих ежемесячную выплату на детей в рамках нацпроекта «Демография». Ранее родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 лет, с 2020 года период выплат продлен до 3 лет. Средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума, в текущем году произошли изменения: выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.

Справка

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.