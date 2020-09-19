Скончались мужчина 61 год и две женщины 73 и 83 лет от COVID-19 за сутки на 19 сентября в Новосибирской области

Всего в регионе от коронавируса умерли 410 человек. В отделениях интенсивной терапии областных стационаров находятся 43 человека. На ИВЛ – 8 тяжелых пациентов.

Еще 84 пациента с COVID-19 выздоровели в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 19 сентября в регионе зарегистрировано 12 410 случаев коронавирусной инфекции (+54 за последние сутки), в том числе у 734 детей. 11 289 человек выписаны с выздоровлением (+84 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 61 год и женщины, им было 73 и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 410 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 43 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 064.

В больницы районов области госпитализирован 421 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 484 646 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 185 жителей области, 41 107 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 782 обращения, госпитализированы 33 пациента.