19.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Скончались мужчина 61 год и две женщины 73 и 83 лет от COVID-19 за сутки на 19 сентября в Новосибирской области

11:37 19.09.2020 Фото: pexels.com
1

Всего в регионе от коронавируса умерли 410 человек. В отделениях интенсивной терапии областных стационаров находятся 43 человека. На ИВЛ – 8 тяжелых пациентов.

% name% title
Еще 84 пациента с COVID-19 выздоровели в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
% name% title

Обязательно ставить прививки от COVID-19 туристам призывает эксперт МинздраваСкончались мужчина 61 год и две женщины 73 и 83 лет от COVID-19 за сутки на 19 сентября в Новосибирской областиЕщё 1986 новостейСюжет: Смерть. Похороны. ПрощаниеСкончались мужчина 61 год и две женщины 73 и 83 лет от COVID-19 за сутки на 19 сентября в Новосибирской областиПочему жизнь мужчин короче на 10 лет, чем у женщин в Новосибирской областиЕщё 410 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 19 сентября в регионе зарегистрировано 12 410 случаев коронавирусной инфекции (+54 за последние сутки), в том числе у 734 детей. 11 289 человек выписаны с выздоровлением (+84 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 61 год и женщины, им было 73 и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 410 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 43 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 064.

В больницы районов области госпитализирован 421 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 484 646 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 185 жителей области, 41 107 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 782 обращения, госпитализированы 33 пациента.

COVID-19 выздоровели коронавирус с подтвержденным диагнозом стационар умерли
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы боитесь коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Дети вспотели - и класс на карантине": Нужно ли дать тепло в школы до начала отопительного сезона в Бердске?
12:16 19-09-2020
Обязательно ставить прививки от COVID-19 туристам призывает эксперт Минздрава
12:02 19-09-2020
Обязательно ставить прививки от COVID-19 туристам призывает эксперт Минздрава
Какие выплаты на детей положены семьям в Новосибирской области? Подробно
11:48 19-09-2020
Какие выплаты на детей положены семьям в Новосибирской области? Подробно
Скончались мужчина 61 год и две женщины 73 и 83 лет от COVID-19 за сутки на 19 сентября в Новосибирской области
11:37 19-09-2020
Скончались мужчина 61 год и две женщины 73 и 83 лет от COVID-19 за сутки на 19 сентября в Новосибирской области
Делать ставки на тотализаторе впервые разрешили во время скачек на ипподроме Новосибирска
11:35 19-09-2020
Делать ставки на тотализаторе впервые разрешили во время скачек на ипподроме Новосибирска
Розыск: Найти сбежавшего после ДТП водителя просит помочь полиция Новосибирска
11:22 19-09-2020
Розыск: Найти сбежавшего после ДТП водителя просит помочь полиция Новосибирска
6 ошибок в уходе за ногтями. Они убивают кожу рук и делают ногти ломкими
11:16 19-09-2020
6 ошибок в уходе за ногтями. Они убивают кожу рук и делают ногти ломкими
Жестко избили оппозиционеров в палаточном лагере и сожгли их паспорта неизвестные в штатском под Красноярском
11:08 19-09-2020
Жестко избили оппозиционеров в палаточном лагере и сожгли их паспорта неизвестные в штатском под Красноярском
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 65
10:59 19-09-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным 20
10:56 19-09-2020
Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным