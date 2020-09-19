"Будем говорить на латышском": Отказался помочь русскоговорящему мужчине врач в Латвии

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис похвастался, что не помог человеку в майке с надписью "Россия".

Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал о случае, когда он отказался помочь посетителю только потому, что тот говорил по-русски, пишет Sputnik Latvija.

Недавно в больнице имени Страдыня в Риге к нему обратился мужчина в футболке с надписью "Россия". Посетитель попросил помочь ему найти родильное отделение, однако латышский специалист отказался говорить не на государственном языке.

"Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском". Он развернулся и ушел", — заявил Фурманис.

По словам врача, он "до костей латыш", и у него даже есть майка с такой надписью.

Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.