19.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Незаконную выдачу бюллетеней признал глава избиркома по округу победившего единоросса в Новосибирске

12:44 19.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

По словам юриста новосибирского обкома КПРФ Камиля Джафарова, на этом участке листы для голосования выдавали гражданам, которые не прописаны на округе. Проигравший кандидат от оппозиции уверен, что именно голоса курсантов позволили победить его сопернику.

% name% title
Голоса курсантов сделали победу единороссу, считают проигравшие кандидаты

Председатель новосибирской участковой комиссии № 1833 признал незаконной выдачу бюллетеней избирателям. Об этом РБК Новосибирск сообщил глава юридической службы новосибирского обкома КПРФ Камиль Джафаров.

По его словам, на этом участке бюллетени выдавали гражданам, которые не были прикреплены к избирательному участку.

«В этом мы удостоверились после того, как один из проголосовавших вернулся на участок и предоставил нам копию своего паспорта, и действительно, у него была другая совершенно прописка. Председатель избирательной комиссии в присутствии сторонних наблюдателей одного из кандидатов подтвердил, что он действительно выдавал незаконно бюллетени гражданам не прикрепленном к избирательному участку и незаконно вносил записи в списке избирателей»

Ранее участок № 1833 оказался в центре скандала, когда представители коалиции «Новосибирск 2020» заявили, что на нем проголосовали курсанты Новосибирского военного института нацгвардии. При этом, по словам представителей оппозиции, они живут в других районах и голосовать в этом месте не имели права. Глава городской избирательной комиссии Тамара Краткая заявила, что на участке не было подано жалоб, и она не видит причин отменять итоги выборов.

Участок № 1833 располагается на округе № 35. Там победил депутат горсовета от «Единой России» Евгений Яковенко. Он набрал 1305 голосов. При этом, согласно данным «ГАС.Выборы», на утро 14 сентября у него было 1179 голосов, а у его конкурента, активиста коалиции «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко 1257 голосов. Ситуация изменилась, когда были учтены голоса курсантов.

Представители коалиции «Новосибирск 2020» заявляли о вбросе 300 бюллетеней за действующего Евгения Яковенко. В результате он выиграл у своего противника и прошел в горсовет.

Глава облизбиркома Ольга Благо, которая разбирается в ситуации, отмечает, что курсанты не имели права голосовать. Несмотря на это, их голоса были засчитаны, что и дало Яковенко шанс на победу. Представители оппозиционера не согласны с таким решением и намерены его обжаловать. Сейчас защитникам Якименко предстоит доказывать, когда именно появился список курсантов, которые помогли единороссу победить.

. выбор бюллетени голосовать единоросс избиратель оппозиционер скандал Евгений Яковенко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отменят итоги выборов на этом округе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Покончила с собой ставшая звездой телешоу мать 13 детей
14:39 19-09-2020
Покончила с собой ставшая звездой телешоу мать 13 детей
БердскФекальный потоп отменили: проложили 200 м нового коллектора вместо разрушенного на ул. Боровой в Бердске
14:24 19-09-2020
Фекальный потоп отменили: проложили 200 м нового коллектора вместо разрушенного на ул. Боровой в Бердске
Розыск: Напал с ножом на цветочницу и отобрал 5500 рублей высокий разбойник в маске в Новосибирске
14:11 19-09-2020
Розыск: Напал с ножом на цветочницу и отобрал 5500 рублей высокий разбойник в маске в Новосибирске
"Это не аскорбинка": Дороговизну лекарства от коронавируса "Арепливир" объяснили фармакологи
13:54 19-09-2020
Почему обвалится рубль: 4 причины назвал эксперт
13:42 19-09-2020
Почему обвалится рубль: 4 причины назвал эксперт
На сколько после индексации вырастут пенсии в 2021 году? Узнайте сумму 1
13:31 19-09-2020
На сколько после индексации вырастут пенсии в 2021 году? Узнайте сумму
Отец насиловал своих дочерей 6-ти и 8-ми лет и снимал это на камеру. Педофила арестовали
13:21 19-09-2020
Отец насиловал своих дочерей 6-ти и 8-ми лет и снимал это на камеру. Педофила арестовали
Бердск«Сдохнет скотина»: Запрет держать коров в Бердске их владельцы назвали дискриминацией. Они жалуются губернатору 3
13:08 19-09-2020
«Сдохнет скотина»: Запрет держать коров в Бердске их владельцы назвали дискриминацией. Они жалуются губернатору
Незаконную выдачу бюллетеней признал глава избиркома по округу победившего единоросса в Новосибирске
12:44 19-09-2020
Незаконную выдачу бюллетеней признал глава избиркома по округу победившего единоросса в Новосибирске
"Будем говорить на латышском": Отказался помочь русскоговорящему мужчине врач в Латвии
12:29 19-09-2020