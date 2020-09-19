«Сдохнет скотина»: Запрет держать коров в Бердске их владельцы назвали дискриминацией. Они жалуются губернатору

Депутаты не разрешили возводить стойла для скотины, а без них держать домашних животных невозможно. На сессии горсовета аргументировали: пастбища скоро застроят домами. Жители частного сектора полагают, что лет через 100.

В Бердске исторически большой частный сектор. Сейчас он занимает 49% территории города

Жители обширного частного сектора Бердска с удивлением узнали, что местные депутаты запретили им держать коров и другой скот, который требует отдельных строений. И намерены восстановить свои права.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» проживающие в частных домах микрорайона Юго-Восточного намерены обратиться в губернатору Новосибирской области с просьбой повлиять на решение бердского горсовета, которое считают незаконным.

Напомним, что на сессии Совета депутатов Бердска 17 сентября народные избранники приняли правила землепользования и застройки, запрещающие строить сооружения для содержания личного скота на территории города. Поправку депутата Николай Сычева, отменяющее это положение, сессия отвергла, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В качестве аргумента выдвигали объяснение: Бердск — это городской округ и поля, где сейчас пасется скот, рано или поздно застроят.

Избиратели округа Сычева, которые держат коров и другую скотину, считают такое депутатское решение дискриминацией. По их мнению, даже в Новосибирске — столичном городе — держат домашних животных на частных подворьях. Тем более, что коровы из Юго-Восточного копытом не ступают на «городскую территорию», поскольку микрорайон находится на окраине, рядом с аэродромом, где пастбищ немерено.

- А до их застройки может еще 100 лет пройти — не одно стадо успеет сдохнуть, - прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» скотовладельцы, намеренные стучаться во властные кабинеты, чтобы сохранить своих домашних животных.

Николай Сычев поддерживает своих избирателей. Он не понимает, почему остальные депутаты заняли такую позицию.

- Жители частного сектора как занимались, так и будут заниматься разведением и содержанием сельскохозяйственных животных, выращиванием плодово-ягодных культур и жить своим крестьянским, трудовым укладом жизни, но с большой обидой на власть. Их не страшат никакие санкции, проводимые муниципальными органами власти. Нужна ли кому такая социальная напряженность в городе Бердске? Мне, как депутату Совета депутатов города Бердска по избирательному округу №17, она не нужна. Я поддерживаю своих избирателей и солидарен с ними, - высказался «Курьер. Среда. Бердск» Николай Федорович.

Подробности — в ближайшее время.