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«Сдохнет скотина»: Запрет держать коров в Бердске их владельцы назвали дискриминацией. Они жалуются губернатору

13:08 19.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Депутаты не разрешили возводить стойла для скотины, а без них держать домашних животных невозможно. На сессии горсовета аргументировали: пастбища скоро застроят домами. Жители частного сектора полагают, что лет через 100.

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В Бердске исторически большой частный сектор. Сейчас он занимает 49% территории города

Жители обширного частного сектора Бердска с удивлением узнали, что местные депутаты запретили им держать коров и другой скот, который требует отдельных строений. И намерены восстановить свои права.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» проживающие в частных домах микрорайона Юго-Восточного намерены обратиться в губернатору Новосибирской области с просьбой повлиять на решение бердского горсовета, которое считают незаконным.

Напомним, что на сессии Совета депутатов Бердска 17 сентября народные избранники приняли правила землепользования и застройки, запрещающие строить сооружения для содержания личного скота на территории города. Поправку депутата Николай Сычева, отменяющее это положение, сессия отвергла, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В качестве аргумента выдвигали объяснение: Бердск — это городской округ и поля, где сейчас пасется скот, рано или поздно застроят.

Избиратели  округа Сычева, которые держат коров и другую скотину, считают такое депутатское решение дискриминацией. По их мнению, даже в Новосибирске — столичном городе — держат домашних животных на частных подворьях. Тем более, что коровы из Юго-Восточного копытом не ступают на «городскую территорию», поскольку микрорайон находится на окраине, рядом с аэродромом, где пастбищ немерено.

- А до их застройки может еще 100 лет пройти — не одно стадо успеет сдохнуть, - прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» скотовладельцы, намеренные стучаться во властные кабинеты, чтобы сохранить своих домашних животных.

Николай Сычев поддерживает своих избирателей. Он не понимает, почему остальные депутаты заняли такую позицию.

- Жители частного сектора как занимались, так и будут заниматься разведением и содержанием сельскохозяйственных животных, выращиванием плодово-ягодных культур и жить своим крестьянским, трудовым укладом жизни, но с большой обидой на власть. Их не страшат никакие санкции, проводимые муниципальными органами власти. Нужна ли кому такая социальная напряженность в городе Бердске? Мне, как депутату Совета депутатов города Бердска по избирательному округу №17, она не нужна. Я поддерживаю своих избирателей и солидарен с ними, - высказался «Курьер. Среда. Бердск» Николай Федорович.

Подробности — в ближайшее время.

городской округ запрет коровы правила землепользования и застройки скот частный сектор Николай Сычев
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От редакции

Нельзя держать коров в Бердске?

Лана, 19 сентября 2020 13:39
Нельзя! Однозначно нельзя!!! Если хотите держать скотину - езжайте в деревню, а если привязка к городу присутствует (дети, работа...), то полно территории частного сектора в непосредственной близи от города.Бердск растет, а те же коровы идут зачастую без присмотра (вернее пастух где то метрах в двухста), а на улицах и машины и дети...кто знает, что этой корове в голову взбредет, плюс гадят...Мы все таки в городе живем, а не в деревне и даже не в поселке городского типа.
MaG, 19 сентября 2020 14:01
хорошо в краю родном пахнет сеном и г... тока скоро плохо будит в нашем краю сеном и г... пахнуть перестанет а вот полигоном тбо начнет...
Патриот, 19 сентября 2020 14:05
Забейте на запреты ! Живите по совести! Если надо значит надо - значит так и будет!Выходите из системы,обрабатывайте землю разводите скот,вед занимаясь этим трудом имеешь свой печатный станок денег и можешь прожить без государства которому как показал кризис ты совсем не нужен!

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