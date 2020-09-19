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На сколько после индексации вырастут пенсии в 2021 году? Узнайте сумму

13:31 19.09.2020 Фото: pixabay.com
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Для этих целей ПФР направит 8,4 триллиона рублей, что на один триллион больше, чем в 2020 году.

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Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год, в 2021 году планируется осуществить 6,3-процентную индексацию пенсионных выплат неработающим пенсионерам. Об этом напоминает EVO-RUS.COM.

То есть пенсии в среднем вырастут на 903 руб. Для этих целей ПФР направит 8,4 триллиона рублей, что на один триллион больше, чем в нынешнем году.

Актуальный средний размер пенсии в РФ составляет 16 тысяч 500 рублей. Предполагается, что индексация позволит увеличить сумму до 17 тысяч 443 рублей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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От редакции

На что будете жить на пенсии?

Аноним, 19 сентября 2020 14:20
НВР:
Моя пенсия и сейчас до средней не дотягивает...

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