На сколько после индексации вырастут пенсии в 2021 году? Узнайте сумму

Для этих целей ПФР направит 8,4 триллиона рублей, что на один триллион больше, чем в 2020 году.

Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год, в 2021 году планируется осуществить 6,3-процентную индексацию пенсионных выплат неработающим пенсионерам. Об этом напоминает EVO-RUS.COM.

То есть пенсии в среднем вырастут на 903 руб. Для этих целей ПФР направит 8,4 триллиона рублей, что на один триллион больше, чем в нынешнем году.

Актуальный средний размер пенсии в РФ составляет 16 тысяч 500 рублей. Предполагается, что индексация позволит увеличить сумму до 17 тысяч 443 рублей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".