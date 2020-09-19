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"Это не аскорбинка": Дороговизну лекарства от коронавируса "Арепливир" объяснили фармакологи

13:54 19.09.2020 Фото: pexels.com
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Цена на таблетки выше минимальной зарплаты. Врачи, в свою очередь, заявляют, что им все равно сколько стоит лекарство, которое не доказало свою эффективность.

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Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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"Это не аскорбинка": Дороговизну лекарства от коронавируса "Арепливир" объяснили фармакологиОбязательно ставить прививки от COVID-19 туристам призывает эксперт МинздраваЕщё 1987 новостей

Эксперты фармакологического рынка прокомментировали объявленную стоимость лекарства от коронавируса "Арепливир" в 12 320 рублей.

"Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении", — рассказал радио "Комсомольская правда" эксперт Николай Беспалов.

Он отметил, что его больше волнует другой аспект — свободная продажа такого препарата в аптеке.

"Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать", — добавил Беспалов.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявил, что ему все равно сколько стоит лекарство, которое не доказало свою эффективность.

"Самое важное — эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого", — отметил врач.

Гендиректор фармакологической компании (разработчика "Промомед") Андрей Младенцев сообщил РИА Новости, что пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство.

"Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — объяснил Младенцев.

"Арепливир" создан на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но пока применялся только в условиях стационара. В продажу новый препарат может появиться уже в понедельник. Также в аптеках уже появилось еще одно лекарство на основе фавипиравира — "Коронавир" компании "Р-Фарм".

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