Розыск: Напал с ножом на цветочницу и отобрал 5500 рублей высокий разбойник в маске в Новосибирске

Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдение. Ему на вид 35-40 лет, рост 185-190 см, спортивного телосложения, кожа смуглая, глаза карие.

Сотрудниками полиции осуществляют розыск подозреваемого в разбойном нападении, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

18 сентября в 22.05 в цветочном павильоне, расположенном на улице Б. Хмельницкого в Калининском районе, неизвестный мужчина в маске, угрожая продавцу ножом, похитил из кассы 5 тыс. 500 рублей, после чего скрылся.

Женщина вызвала полицию.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала подозреваемого в совершении данного преступления.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост 185-190 см, спортивного телосложения, кожа смуглая, глаза карие.

Был одет: Спортивная куртка чёрного цвета с капюшоном, серые спортивные брюки, чёрные кроссовки с белыми вставками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8913-475-29-33,232-02-02, 232-19-61.

Конфиденциальность гарантируется.