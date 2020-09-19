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Фекальный потоп отменили: проложили 200 м нового коллектора вместо разрушенного на ул. Боровой в Бердске

14:24 19.09.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Работы завершат раньше установленного срока. Уже на следующе неделе, на новую ветку переведут канализацию.

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Также смонтировано два ревизионных колодца из четырех. Работы идут в соответствии с графиком

Глава Бердска Евгений Шестернин в пятницу проконтролировал работы по прокладке новой ветки канализационного коллектора от улицы Рогачева до улицы Павлова.

Заместитель директора Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко сообщил, что выполнена прокладка трубы диаметром 300 мм методом горизонтального бурения. До канализационной насосной станции было проложено порядка 200 метров труб. Также смонтировано два ревизионных колодца из четырех. Работы идут в соответствии с графиком.

На следующей неделе подрядная организация выполнит переключение коллектора на новую ветку, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ситуацию с коллектором на ул. Боровой мэр Бердска признал чрезвычайной еще 13 августа. Разрушение коллектора в 2020 году — это продолжение прошлогодней истории с вытеканием на поверхность фекальных вод из колодца в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне за магазином «Вымпел». Рано или поздно должно было рвануть. И наконец это случилось.

Предполагалось завершить работы в течение месяца - до конца сентября. По словам замдиректора КБУ, можно было бы заменить 250 метров разрушенной трубы вдоль Боровой от ул. Рогачева до ул. Павлова за неделю. Но взяли время на случай непредвиденных ситуаций:
- Как будут вести себя мягкие грунты... Глубина 6 метров, будет заваливаться. Все это в нормальных условиях можно сделать за неделю. Пойдет грунтовая вода, нужно будет откачивать...

Случилась просадка грунта и колодцев, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. Решили заменить ветку, чтобы ликвидировать проблему с подпорами. Таким образом устранят проблему с выходом фекальных вод на поверхность у дома №9 в Микрорайоне, подвал которого затапливает. Это продолжается уже больше года. Прошлым летом, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неделями канализационные стоки заливали внутриквартальные проезды в Микрорайоне Бердска, вытекая на проезжую часть ул. Рогачева.

Причиной фекальных потоков в Микрорайоне назвали провалившийся колодец на ул. Павлова.
- Его нужно восстанавливать. Колодец просел и сломал трубу, которая теперь работает некорректно. При любом засоре возникает подпор. Стоки набираются, напирают и выходят в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне — здесь самая низкая точка. Все намного сложнее, чем нам представлялось. Глубина - подземные два этажа. Там грунтовые воды. У нас тонут колодцы, потому что им не на чем держаться — не опоры и они просто проваливаются. В болоте копать невозможно. Это сложный технологический процесс, - прокомментировал ранее Алексеенко, назвав ситуацию критичной.

Прошлым летом худо-бедно фекальный потоп остановили. Но в 2020-м «рвануло» - коллектор разрушился. Теперь приходится прокладывать новую 250-метровую ветку.

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