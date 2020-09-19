19.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Покончила с собой ставшая звездой телешоу мать 13 детей

14:39 19.09.2020 Фото: Википедии
0

43-летнюю британку нашли мертвой недалеко о ее дома. О причинах суицида не уточняется. В своем аккаунте в Instagram она писала о том, как сильно любит своих детей, собак и мужа.

% name% title
Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой в Великобритании

Многодетная мать Мэнди Гарднер из Великобритании найдена мертвой недалеко от своего дома в графстве Уэст-Сассекс, сообщает The Sun.

Как рассказало издание, 43-летняя британка покончила с собой. О причинах суицида женщины не уточняется.

Мэнди Гарднер известна в Великобритании по телешоу "Необычные беременности". На момент появления в передаче в 2016 году она ожидала 12-го ребенка. Два года назад у нее родился и 13-й.

Женщина рассказывала, что чем больше детей она рожает, тем больше ей хочется повторить это снова.

В своем аккаунте в Instagram она рассказывала о своей семье и писала о том, как сильно любит своих детей, собак и мужа.

британия мать найдена суицид телешоу Мэнди Гарднер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Большая семья довела?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Покончила с собой ставшая звездой телешоу мать 13 детей
14:39 19-09-2020
Покончила с собой ставшая звездой телешоу мать 13 детей
БердскФекальный потоп отменили: проложили 200 м нового коллектора вместо разрушенного на ул. Боровой в Бердске
14:24 19-09-2020
Фекальный потоп отменили: проложили 200 м нового коллектора вместо разрушенного на ул. Боровой в Бердске
Розыск: Напал с ножом на цветочницу и отобрал 5500 рублей высокий разбойник в маске в Новосибирске
14:11 19-09-2020
Розыск: Напал с ножом на цветочницу и отобрал 5500 рублей высокий разбойник в маске в Новосибирске
"Это не аскорбинка": Дороговизну лекарства от коронавируса "Арепливир" объяснили фармакологи
13:54 19-09-2020
Почему обвалится рубль: 4 причины назвал эксперт
13:42 19-09-2020
Почему обвалится рубль: 4 причины назвал эксперт
На сколько после индексации вырастут пенсии в 2021 году? Узнайте сумму 1
13:31 19-09-2020
На сколько после индексации вырастут пенсии в 2021 году? Узнайте сумму
Отец насиловал своих дочерей 6-ти и 8-ми лет и снимал это на камеру. Педофила арестовали
13:21 19-09-2020
Отец насиловал своих дочерей 6-ти и 8-ми лет и снимал это на камеру. Педофила арестовали
Бердск«Сдохнет скотина»: Запрет держать коров в Бердске их владельцы назвали дискриминацией. Они жалуются губернатору 3
13:08 19-09-2020
«Сдохнет скотина»: Запрет держать коров в Бердске их владельцы назвали дискриминацией. Они жалуются губернатору
Незаконную выдачу бюллетеней признал глава избиркома по округу победившего единоросса в Новосибирске
12:44 19-09-2020
Незаконную выдачу бюллетеней признал глава избиркома по округу победившего единоросса в Новосибирске
"Будем говорить на латышском": Отказался помочь русскоговорящему мужчине врач в Латвии
12:29 19-09-2020