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Впервые за 2 месяца число зараженных COVID-19 за сутки превысило 6000 в России на 19 сентября

15:31 19.09.2020 Фото: pexels.com
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Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462. Скончались за последние 144 человека, выписались из больниц 5255.

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В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Подозревают COVID-19 у 295 жителей Бердска на 19 сентября 2020. Среди "подозреваемых" 211 детейВпервые за 2 месяца число зараженных COVID-19 за сутки превысило 6000 в России на 19 сентябряЕщё 1991 новостей

За минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число ежедневно регистрируемых случаев заражения превысило шесть тысяч впервые с 19 июля. Накануне сообщалось о 5905 инфицированных, темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.

Среди новых случаев у 1460 человек (24,1 процента) заболевание протекает без симптомов.

Больше всего инфицированных выявили в Москве — 825 человек. Еще 212 случаев отмечено в Санкт-Петербурге, 180 — в Ростовской области.

В Чукотском автономном округе за сутки зафиксировали один случай, в Чечне — шесть, в Еврейской автономной области — 12. Прироста нет только в Ненецком автономном округе.

Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.

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