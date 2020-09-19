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Что съесть и заснуть крепким сном, перечислил доктор Мясников

15:21 19.09.2020 Фото: pixabay.com
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Кроме того, для нормализации сна необходимо прекращать пользоваться гаджетами за четыре часа до него.

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Доктор Мясников перечислил улучшающие сон продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил продукты, улучшающие качество сна.

Речь идет о еде, в которой содержится мелатонин — гормон шишковидной железы, которая находится в основании мозга. Этот гормон вырабатывается путем биохимических превращений из аминокислоты триптофан.

При недостатке гормона доктор рекомендует добавлять в рацион продукты с аминокислотой в большом количестве. К ним относятся яйца, вишня, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки, а также брокколи.

В случае правильной выработки мелатонина артериальное давление ночью снижается примерно на 15 процентов. Однако при недостатке этого гормона в крови может появиться артериальная гипертония.

Снижает уровень мелатонина яркий свет, например от гаджетов. Для нормализации сна необходимо прекращать пользоваться устройствами за четыре часа до него.

аминокислоты бананы вишня гаджет качество сна продукты телеведущий Александр Мясников
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