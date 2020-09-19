Что съесть и заснуть крепким сном, перечислил доктор Мясников

Кроме того, для нормализации сна необходимо прекращать пользоваться гаджетами за четыре часа до него.

Доктор Мясников перечислил улучшающие сон продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил продукты, улучшающие качество сна.

Речь идет о еде, в которой содержится мелатонин — гормон шишковидной железы, которая находится в основании мозга. Этот гормон вырабатывается путем биохимических превращений из аминокислоты триптофан.

При недостатке гормона доктор рекомендует добавлять в рацион продукты с аминокислотой в большом количестве. К ним относятся яйца, вишня, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки, а также брокколи.

В случае правильной выработки мелатонина артериальное давление ночью снижается примерно на 15 процентов. Однако при недостатке этого гормона в крови может появиться артериальная гипертония.

Снижает уровень мелатонина яркий свет, например от гаджетов. Для нормализации сна необходимо прекращать пользоваться устройствами за четыре часа до него.