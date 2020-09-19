Посмотрите, кто изнасиловал и зверски убил 78-летнюю Галину Сырмолотову в Бердске. Пока Алексей Панарин проходит как подозреваемый

Женщину нашли мертвой 14 сентября за парком Победы. 18 сентября Бердский горсуд арестовал подозреваемого на 2 месяца. Он просил не лишать его свободы. И заявил, что погибшая сама упала в лог и сломала шею. Ее похоронят 21 сентября.

В смерти 78-летней Галины Сырмолотовой следствие подозревает ее соседа Алексея Панарина

Алексей Панарин обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей (ст. 111 часть 4 УК РФ). 18 сентября Бердский горсуд его арестовал.

Погибшей было 78 лет. С ней Алексей Панарин проживал в одном подъезде, и, по словам соседей, даже приходил на поминки мужа пенсионерки. Супруг погибшей и отец Панарина служили в одной части, и семьи общались, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Подозреваемый рассказал следователям, что 13 сентября 2020 года в течение дня распивал с потерпевшей у себя в дачном домике спиртные напитки. Когда они возвращались домой, поругались. Потом, по версии следствия, мужчина нанёс потерпевшей телесные повреждения, от которых пенсионерка скончалась на месте.

Адвокат Панарина заявил в суде, что факт преступления не доказан. По словам защитника, мужчина хотел довести подвыпившую соседку до дома, а та по дороге спотыкалась и упала в лог, передает "Свидетель". Смерть наступила от перелома шейного отдела позвоночника. Соседи назвали такую версию ложью. Они заявили: погибшая не злоупотребляла спиртным и молодо выглядела.

Следователь подчеркнула, что после случившегося Алексей Панарин не вызвал скорую помощь и попытался всё скрыть. Тело погибшей обнаружили случайно 14 сентября в лесном массиве в посёлке Мичуринском. Несколько дней не могли установить её личность, и преступление оставалось не раскрытым. Следователи приняли решение обратиться в СМИ, после публикаций на указанный номер телефона позвонили несколько человек. Граждане дополнили сведения, собранные сотрудниками следственного комитета, и это позволило установить личность погибшей.

В суде Алексей Панарин рассказал о своей тяжело больной маме, которая передвигается только со стульчиком и нуждается в постоянном уходе.

— Я живу с мамой, а моя сестра – отдельно. Мне негде скрываться, — заверил Алексей Панарин и попросил суд не лишать его свободы.

Ранее он не был судим. Мужчина разведён и нигде не работает. Выслушав мнения сторон, судья Татьяна Васюхневич арестовала подозреваемого на 1 месяц 28 дней.

Изуродовал лицо и переломал все кости

Галина проживала недалеко от парка Победы, где погибла. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", тело женщины нашли в овраге за парком утром 14 сентября. У нее было сильно изуродовано лицо от побоев, в следствие которых она и погибла. Возбуждённо уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

СК заявляет: 17 сентября установлено местонахождение лица, подозреваемого в преступлении. Им оказался сосед потерпевшей, 1977 года рождения. Свою причастность в совершении преступления не отрицает.

На допросе следователю он пояснил, что 13 сентября текущего года в течение дня распивал с потерпевшей у себя в дачном домике спиртные напитки. Когда они возвращались домой, между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшей телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Не могла пить с убийцей!"

- Это неправда, что они выпивали на даче у него, что заявляют спецслужбы. У Гали было с собой ведро с грибами. Грибы рассыпанные были найдены на месте убийства. Возможно, он ее выследил и, скорее всего, требовал деньги, - считает Лариса.

Подруга отмечает, что Галина никогда не злоупотребляла спиртным. Максимум, что она могла - это выпить немного пива. Тем более не пошла бы на дачу выпивать с подозреваемым, уверена Лариса.

Кроме переломов у Галины вся спина в синяках. Скорее всего, убийца пинал или топтался по ней, с ужасом представляет себе Лариса. Тело погибшей опознавала подруга.

- Он то ли танцевал на ней "танец смерти". Это ужас, это просто невообразимо, как можно было с такой жесткостью убить ее, она же уже была такой пожилой, можно сказать бабушкой, - возмущена Лариса.

Дата похорон

Прощание с Галиной Сырмолотовой состоится 21 сентября в понедельник. Всем, кто желает проститься, нужно прийти на отпевание в новом Богоявленском храме в Микрорайоне Бердска в 12 часов дня 21.09.20.