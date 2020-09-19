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Подозревают COVID-19 у 295 жителей Бердска на 19 сентября 2020. Среди "подозреваемых" 211 детей

16:22 19.09.2020 Фото: pexels.com
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Еще неделю назад бердчан, находившихся под наблюдением на коронавирус было в 4 раза меньше. Вероятно, сказалось начало учебного года. Кроме того, тесты взяли за последние сутки еще у 125 горожан.

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Двух зараженных коронаврусом выявили за сутки на 19 сентября в Бердске. Всего 271 больной
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Подозревают COVID-19 у 295 жителей Бердска на 19 сентября 2020. Среди "подозреваемых" 211 детейВпервые за 2 месяца число зараженных COVID-19 за сутки превысило 6000 в России на 19 сентябряЕщё 1991 новостей

По данным оперативного штаба, на 19 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 295 жителей города, из них детей - 211.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 265 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 125 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 19 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрирован 271 случай заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

COVID-19 анализы на коронавирус наблюдение пациент тест
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