Подозревают COVID-19 у 295 жителей Бердска на 19 сентября 2020. Среди "подозреваемых" 211 детей

Еще неделю назад бердчан, находившихся под наблюдением на коронавирус было в 4 раза меньше. Вероятно, сказалось начало учебного года. Кроме того, тесты взяли за последние сутки еще у 125 горожан.

Двух зараженных коронаврусом выявили за сутки на 19 сентября в Бердске. Всего 271 больной

По данным оперативного штаба, на 19 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 295 жителей города, из них детей - 211.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 265 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 125 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 19 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрирован 271 случай заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".