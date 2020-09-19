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Навальный сам рассказал о своем восстановлении: "Я парень, у которого дрожат ноги"

16:50 19.09.2020 Фото: echo.msk.ru
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По словам Алексея Навального, "совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать". Врачей берлинской клиники он назвал потрясающими.

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Алексей Навальный в берлинской клинике

Оппозиционер Алексей Навальный лично рассказал "Эхо Москвы" о своем здоровье и о том, как идет его восстановление.

"Давайте расскажу, как идёт моё восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда.

Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню.

Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел.

Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки".

восстановление врач здоровье инстаграм лайки Алексей Навальный
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