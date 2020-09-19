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Кровавой расправой со стрельбой закончилась вечеринка: Есть погибшие и раненые

17:03 19.09.2020 Фото: twitter.com/tbrown13WHAM
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Как рассказал глава полиции города Рочестер в США Марк Симмонс, убиты 2 человека, 14 получили ранения. Обстоятельства трагедии выясняют.

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Названо число погибших и раненых при стрельбе в штате Нью-Йорк

В результате стрельбы в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк, США) погибли два человека, еще 14 получили ранения. Об этом в субботу, 19 сентября, рассказал глава полиции города Марк Симмонс в интервью телеканалу 13 WHAM, разместившему запись на своей странице в Facebook.

«Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения», — заявил сотрудник правоохранительных органов.

Симмонс уточнил, что инцидент, предположительно, произошел на заднем дворе дома, где проводилась вечеринка. Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека в возрасте от 18 до 22 лет. В настоящий момент полиция опрашивает свидетелей и пострадавших, чтобы установить предполагаемого виновника стрельбы. Следствие пока не установило, действовал ли он в одиночку.

вечеринка погибли полиция раненые стрельбы Марк Симмонс
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