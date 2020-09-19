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Два трупа нашли в заваленной мусором до потолка квартире. Соседи пожаловались на вонь

17:48 19.09.2020 Фото: vk.com
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Чтобы обследовать квартиру в Питере, на место вызвали сотрудников спецорганизации по утилизации отходов. Позже нашли дочь погибших владельцев жилья, которая подала заявление о пропаже родителей.

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Ранее в ходе разбора завалов мусора в квартире обнаружили тело мужчины

Тело второго погибшего нашли в заполненной мусором квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

"Найдено второе тело, это женщина", - сказал собеседник агентства.

Ранее в полицию поступило сообщение от жителя дома на улице Пражской о том, что из квартиры идет неприятный запах. Приехавшие на место полицейские установили, что в квартире проживают пожилые мужчина и женщина, однако дверь сотрудникам они не открыли. На место были вызваны спасатели МЧС и службы ЖКХ для вскрытия двери, после чего квартиру хотели обследовать, однако не смогли зайти в нее, так как она оказалась целиком заполнена мусором. Позже была найдена дочь владельцев жилья, которая подала заявление о пропаже родителей.

Для того, чтобы обследовать квартиру, на место были вызваны сотрудники специализированной организации по утилизации отходов.

В пятницу после разбора мусора в квартире было найдено тело мужчины.

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