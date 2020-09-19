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Застрелили и сбросили в колодец риелтора крупного агентства недвижимости с женой

18:03 19.09.2020 Фото: Курьер. Сред. Бердск
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели 55-летнего мужчины и его 54-летней супруги в Краснодаре, тела которых обнаружены в колодце со следами насильственной смерти.

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По предварительным данным СК, причиной смерти супругов стали огнестрельные ранения

Уголовное дело возбудили в связи с гибелью 55-летнего мужчины и его жены в Краснодаре. Об этом  сообщили 19 сентября в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара регионального управления СК по факту гибели 55-летнего мужчины и его 54-летней супруги в поселке Березовом возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив совершенного преступления", - сообщили в управлении.

Ход расследования находится на личном контроле у исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК по краю Андрея Маслова.

По данным источника в оперативных службах региона, погибший был сотрудником крупного агентства недвижимости в Краснодаре. Тела погибших обнаружили в колодце с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, причиной смерти стали полученные огнестрельные ранения.

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