Зачем России гиперзвуковое оружие? Путин объяснил

"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», ― сказал российский лидер.

Владимир Путин на встрече с гендиректором и почетным генеральным конструктором ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым

США своим выходом из Договора по противоракетной обороне (ПРО) вынудили Россию приступить к созданию гиперзвукового оружия «Молния». Об этом в субботу, 19 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с гендиректором и почетным генеральным конструктором ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым в режиме видеоконференции, сообщает сайт Кремля.

«Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», ― сказал российский лидер.

Также Путин добавил, что благодаря Ефремову и его коллегам этого не произошло.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Россия создала гиперзвуковое оружие после получения информации об американских технологиях. Также он обвинил администрацию экс-главы государства Барака Обамы в том, что она предоставила Москве данные об американских разработках.

При этом американский лидер подчеркнул, что в США есть ракета, которая развивает гораздо большую скорость, нежели российская.

11 сентября Трамп заявил, что в распоряжении Штатов есть системы вооружений, о которых не знают ни Россия, ни Китай. Он подчеркнул, что США обладают «величайшим оружием в мире».