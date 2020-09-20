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В белом кружевном платье с накидкой вышла замуж невеста Валентина Волкова за жениха Станислава Волкова в Бердске

16:11 20.09.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Невесте даже не пришлось менять фамилию. Вместе со Станиславом они уже шесть лет. 18 сентября связали себя узами брака.

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Валентину со Станиславом познакомила его сестра

Ненастный день 18 сентября в Бердске возле отдела ЗАГС озарила улыбка и искрящиеся счастьем глаза невесты Валентины Волковой в белоснежнейшем кружевном платье с золотым пояском и ослепительно-белой накидке. Не поверите, но жениха зовут Станислав... Волков. Так что невесте даже не придется менять фамилию.

Станислав и Валентина встретились шесть лет назад. Их представила друг другу сестра Станислава. Сначала они встречались, а потом стали жить вместе. Теперь решили узаконить свои отношения.

Валентине 32 года, Станиславу 27. Валентина растит дочь от первого брака. У ее избранника детей пока нет.

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От редакции

В день вашей свадьбы была хорошая погода?

Анна автоледи, 20 сентября 2020 16:29
Да, погода хорошая была, морозец был! А невеста очень красивая и платье шикарное!
Аноним, 20 сентября 2020 17:40
НВР:
Дождь с мокрым снегом...

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