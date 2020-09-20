В белом узком кружевном платье с накидкой вышла замуж невеста Валентина Волкова за жениха Станислава Волкова в Бердске

Невесте даже не пришлось менять фамилию. Вместе со Станиславом они уже шесть лет. 18 сентября связали себя узами брака.

Валентину со Станиславом познакомила его сестра

Ненастный день 18 сентября в Бердске возле отдела ЗАГС озарила улыбка и искрящиеся счастьем глаза невесты Валентины Волковой в белоснежнейшем кружевном платье с золотым пояском и ослепительно-белой накидке. Не поверите, но жениха зовут Станислав... Волков. Так что невесте даже не придется менять фамилию.

Станислав и Валентина встретились шесть лет назад. Их представила друг другу сестра Станислава. Сначала они встречались, а потом стали жить вместе. Теперь решили узаконить свои отношения.

Валентине 32 года, Станиславу 27. Валентина растит дочь от первого брака. У ее избранника детей пока нет.