20 сентября День работников леса отмечают в России, Беларуси, Кыргызстане

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства

(из стихотворения В.Рождественского).

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР.

13 августа 1966 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября.

Сегодня День работников леса отмечают в России, Беларуси, Кыргызстане, Украине.

Лес — самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности многих стран.

Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование этого бесценного национального сокровища — обязанность не только лесничества, но и общества.

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов кв. километров. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов кв. километров.