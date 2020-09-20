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20 сентября День работников леса отмечают в России, Беларуси, Кыргызстане

10:03 20.09.2020 Фото: pxhere.com
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13 августа 1966 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника.

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В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства

День работников леса

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 20 сентября
Когда ты входишь в лес душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав и аромат сосны... (из стихотворения В.Рождественского).

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР.

13 августа 1966 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября.

Сегодня День работников леса отмечают в России, Беларуси, Кыргызстане, Украине.

Лес — самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности многих стран.

Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование этого бесценного национального сокровища — обязанность не только лесничества, но и общества.

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов кв. километров. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов кв. километров.

Источник: calend
День работников леса лес праздник
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