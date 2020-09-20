2 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 20 сентября в Бердске. Общее число бердчан с ковидом достигло 273

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
По данным оперативного штаба, на 20 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 296 жителей города, из них детей - 209.
Выздоровели и выписались за все врем пандемии 266 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 45 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.
На утро воскресенья, 20 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 273 случая заболевания коронавирусом.