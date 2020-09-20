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2 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 20 сентября в Бердске. Общее число бердчан с ковидом достигло 273

11:46 20.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выздоровели от коронавируса за все время пандемии 266 пациентов из Бердска.

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Отступать коронавирусная инфекция и не думает
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Умерли от COVID-19 три женщины 58, 65 лет и 81 год за сутки на 20 сентября в Новосибирской области. Всего 413 жертв2 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 20 сентября в Бердске. Общее число бердчан с ковидом достигло 273Ещё 1994 новостей

По данным оперативного штаба, на 20 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 296 жителей города, из них детей - 209.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 266 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 45 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 20 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 273 случая заболевания коронавирусом.

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