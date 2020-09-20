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Солнце и +20 градусов: последнее теплое воскресенье осени-2020 придет в Бердск 20 сентября

08:29 20.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Еще теплее и тоже солнечно будет в Бердске в понедельник, 21 сентября. Портиться погода начнет со среды. 

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С утра 20 сентября 2020 в Бердске стоит чудесная погода

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области 20 сентября ожидается переменная облачность, без осадков ночью по северу в отдельных районах небольшие дожди.

Ночью и утром местами туманы. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 °C, местами до 0, +5°C, днём +18, +23°C.

В Бердске в воскресенье будет тепло и солнечно. Синоптики прогнозируют ясное небо и температуру днем выше +20 градусов, ночью до +11.

Еще более теплую и тоже солнечную погоду обещают в Бердске в понедельник, 21 сентября. Портиться погода начнет со среды.

гидрометцентр дожди осень погода прогноз туман
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