Солнце и +20 градусов: последнее теплое воскресенье осени-2020 придет в Бердск 20 сентября

Еще теплее и тоже солнечно будет в Бердске в понедельник, 21 сентября. Портиться погода начнет со среды.

С утра 20 сентября 2020 в Бердске стоит чудесная погода

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области 20 сентября ожидается переменная облачность, без осадков ночью по северу в отдельных районах небольшие дожди.

Ночью и утром местами туманы. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 °C, местами до 0, +5°C, днём +18, +23°C.

В Бердске в воскресенье будет тепло и солнечно. Синоптики прогнозируют ясное небо и температуру днем выше +20 градусов, ночью до +11.

Еще более теплую и тоже солнечную погоду обещают в Бердске в понедельник, 21 сентября. Портиться погода начнет со среды.