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Смерть ведущего "Русского лото" не подтвердилась. Михаил Борисов в коме

09:59 20.09.2020
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Он попал в больницу после того, как его состояние резко ухудшилось во время съемок программы «У нас выигрывают». Диагноз пока не установлен.

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Сестра ведущего «Русского лото» опровергла сообщения о его смерти

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов умер на 72-м году жизни, сообщил «Пятый канал». Однако сестра ведущего сообщила АГН «Москва», что информация о его смерти является ложной.

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», — сказала она.

Представитель «Столото» рассказала РИА Новости, что он попал в больницу после того, как его состояние резко ухудшилось во время съемок программы «У нас выигрывают». Также появилась информация, что врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому.

Михаил Борисов стал символом «Русского лото», ведущим которого он был с 1994 года.

В 1982 году он закончил ВТУ имени Щукина. В 1980-х годах стал главным режиссером Томского драматического театра, а затем стал главным режиссером московского драматического театра «Глобус». Также Борисов играл в театре имени Ермоловой.

В 2000 году Михаила Борисова удостоили звания заслуженного деятеля искусств России.

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