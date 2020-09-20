Попало на видео: Откапывали 4 часа заваленного землей и кирпичом в траншее на 3-метровой глубине рабочего в Новосибирске

54-летний мужчина прокладывал трубопровод на ул. Станционной, когда на него обрушился грунт. Он не задохнулся потому, что образовались воздушные карманы. Но получил травмы. СК начал проверку инцидента с рабочим компании "Сити Строй".

Рабочий оказался погребенным под 3-метровым слоем грунта и кирпича

В субботу, 18 сентября, в 17:24 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на ул. Станционная, мужчину строителя завалило в траншее обрушившейся землёй и глиной при проведении ремонтных работ. По указанному адресу был отправлен находившийся по близости экипаж спасателей МАСС.

Уже через 6 минут спасатели прибыли на место и провели разведку происшествия.

Выяснилось, что мужчина 1966 г.р. находился внизу траншеи глубиной 3,5 метра. В какой-то момент произошло обрушение глины. На месте находились ещё трое рабочих. На помощь экипажу спасателей (2 человека) прибыли пожарные СПЧ-15, ещё 3 человека.



В траншею обрушилась и упала кирпичная кладка от клумбы, что затрудняло работу спасателей.

Спустя полтора часа работы, спасатели и пожарные обнаружили мужчину. Оказалось, что он живой. В грунте образовалось несколько воздушных карманов и он не задохнулся, хоть и находился без сознания. Когда спасатели откопали ему голову, он пришёл в себя.

Чтобы откапать туловище мужчины, у спасателей ушло ещё 2,5 часа. При этом пришлось ставить щиты и распорки, чтобы предотвратить дальнейшее осыпание грунта.

В результате работ, мужчину удалось извлечь, предварительно наложив на обе ноги жгуты и передать дежурившей бригаде врачей скорой помощи. По предварительной информации у мужчины общее переохлаждение и ушиб грудной клетки.

Время окончания работы 21:38, сообщили в МАСС.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в региональном управлении СКР, при производстве подрядных работ по прокладыванию трубопровода по ул. Станционной, 30А, рабочего ООО "Сити Строй", 1966 года рождения, засыпало землёй и кирпичом.

-Рабочие осуществляли выкапывание ямы, в которой в тот момент находился пострадавший. Произошло обрушение одной из стен ямы, состоящей из земли и кирпича. На момент обвала яма составляла 3 метра 10 см. В настоящий момент пострадавший находится в больнице. По предварительным данным земля обвалилась из-за дождей, так как намокла и была тяжёлой, - уточнила официальный представитель новосибирского СК Анастасия Кулешова.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.