Выпотрошил бывшую возлюбленную и съел ее органы на ужин отвергнутый ухажер

По данным следствия, перед этим американец изнасиловал девушку и нанес не менее 25 ударов ножом. Полиция не смогла ее спасти. Суд откладывали из-за психического расстройства обвиняемого.

Американец из мести выпотрошил бывшую и приготовил её органы на ужин

В американском штате Индиана суд присяжных признал местного жителя Джозефа Оберхансли виновным в деле шестилетней давности о жестоком убийстве его бывшей девушки Тэмми Джо Блэнтон. Об этом сообщает Daily news.

— Незадолго до убийства Блэнтон рассталась со своим 38-летним парнем. Она так его боялась, что поменяла в доме замки, по ночам наглухо закрывала все окна и подпирала двери мебелью, — говорится в сообщении.

В роковой день бывший ухажёр пришёл к дому женщины и начал ломиться внутрь, однако, пока он пытался это сделать, та успела вызвать полицию. Прибывшие на место полицейские не смогли задержать мужчину, он убежал. Посчитав инцидент исчерпанным, стражи порядка удалились.

На следующий день им стало известно, что агрессор, на которого накануне поступили жалобы от Блэнтон, не явился на работу, а в его профиле в соцсетях было необычное сообщение о том, что его "никто не остановит", ведь "потрачено столько сил". На что или на кого, в тексте не уточнялось, однако сотрудники на всякий случай решили проверить дом, куда вчера приезжали на вызов. Увиденное повергло в шок: обезображенный труп девушки с многочисленными ножевыми ранениями валялся на придомовом участке, накрытый брезентом, а все внутренние органы отсутствовали.

Подозрения моментально упали на мужчину, про которого говорила погибшая накануне. В ходе визита в его дом на кухне была обнаружена сковородка с остатками "ужина" и окровавленные щипцы. Сам он, по данным полиции, сразу признался в содеянном. Правда, позже на допросах и в интервью утверждал, что бывшую он не убивал. Якобы это сделали двое незнакомцев, которые нокаутировали его, а затем убили женщину.

Первоначально суд должен был пройти в 2016 году, однако на фоне психического состояния подсудимого процесс откладывался долгих шесть лет. В конечном итоге присяжные признали Оберхансли виновным в убийстве и краже со взломом, он может провести за решёткой всю оставшуюся жизнь.