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Задержали людей из ВАЗа с красной надписью "76" полицейские Бердска. Машину бросили во дворе на ул. Лунной

11:09 20.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Авто отогнали с ул. Космической во двор соседней 5-этажки. Судя по следам на газоне, за ним гнались. Чем привлекли "Жигули" и находившиеся в них водитель и пассажиры стражей порядка, пока неизвестно.

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Полиция с двух сторон блокировала расписной автомобиль

Стоит брошенный автомобиль "Жигули" с красной надписью "76" во дворе дома №17 на ул. Лунной в Бердске.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, утром 20 сентября полицейские больше часа осматривали машину, разговаривали, видимо, с ее водителем и пассажирами. Это происходило прямо на дороге по ул. Космической.  А потом людей посадили в полицейскую "буханку" и увезли. Вероятно, их доставили в дежурную часть бердского отдела МВД.

-Машина сейчас стоит на дороге у дома №17 на ул. Лунной брошенной. Ее отогнали в наш двор, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск", наблюдавший из окна своей квартиры за происходящим и приславший в редакцию фото.

Что искали в ВАЗе стражи порядка и почему задержали людей, пока неизвестно. Возможно, авто числится в угоне или поступила информация о том, что на нем перевозят запрещенные предметы - наркотики или оружие. Не исключено, что в машине находились люди, объявленные в розыск.

Судя по следам от колес полицейского УАЗа на газоне у дороги, за легковушкой гнались.

Подробности - в ближайшее время.

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Полицейские больше часа досматривали автомобиль на ул. Космической
брошенный автомобиль задержали полицейские
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