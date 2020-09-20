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Странное распространение коронавируса в России заметили в центре Гамалеи

11:59 20.09.2020 Фото: pexels.com
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Несмотря на то, что в странах Европы говорят о начале второй волны пандемии, в РФ все еще идет первая волна, а вторая может не наступить вовсе, отметил ученый Феликс Ершов.

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В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — заявил URA.RU Ершов.

Несмотря на то, что в странах Европы говорят о начале второй волны пандемии, в РФ все еще идет первая волна, а вторая может не наступить вовсе, отметил ученый. «Это все первая волна идет постепенно. Я лично считаю, что она еще не кончилась», — добавил вирусолог.

Россияне перестанут беспокоиться о COVID через полгода или год благодаря прогрессу, которого достигли ученые, считает Ершов. «Через полгода-год это уже не будет проблемой. Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать [о коронавирусе]», — заключил он.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что Россия сможет избежать второй волны COVID, если большинство россиян ответственно подойдет к соблюдению мер предосторожности. Он также выразил мнение, что рост заболеваемости коронавирусом в Европе преждевременно называть началом второй волны. Ряд ученых при этом считают, что коронавирус скоро станет сезонной инфекцией, пишет агентство Nation News.

вирусолог коронавирус распространение рост заболеваемости Феликс Ершов
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