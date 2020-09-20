20.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Умерли от COVID-19 три женщины 58, 65 лет и 81 год за сутки на 20 сентября в Новосибирской области. Всего 413 жертв

12:18 20.09.2020 Фото: pexels.com
0

В отделениях интенсивной терапии новосибирских ковидных госпиталей находятся 34 человека. На ИВЛ – 5 тяжелых пациентов. Всего в регионе сделано 486 115 тестов на коронавирус.

% name% title
Еще 61 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
% name% title

Умерли от COVID-19 три женщины 58, 65 лет и 81 год за сутки на 20 сентября в Новосибирской области. Всего 413 жертв2 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 20 сентября в Бердске. Общее число бердчан с ковидом достигло 273Ещё 1994 новостейСюжет: Смерть. Похороны. ПрощаниеУмерли от COVID-19 три женщины 58, 65 лет и 81 год за сутки на 20 сентября в Новосибирской области. Всего 413 жертвСкончались мужчина 61 год и две женщины 73 и 83 лет от COVID-19 за сутки на 19 сентября в Новосибирской областиЕщё 411 новостей

По данным оперативного штаба на утро 20 сентября в регионе зарегистрирован 12 471 случай коронавирусной инфекции (+61 за последние сутки), в том числе у 739 детей. 11 323 человека выписаны с выздоровлением (+34 за сутки).

Скончались еще три женщины, им было 58 лет, 65 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 413 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 34 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 148.

В больницы районов области госпитализированы 426 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 486 115 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 160 жителей области, 41 305 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 20 сентября в Бердске зарегистрировано 273 случая коронавирусной инфекции. Еще двоих заразившихся среди бердчан выявили за последние 24 часа.

COVID-19 выздоровление жертв ИВЛ последние сутки умерли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже привыкли жить в условиях коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Сломали об меня швабру": СК разбирается в "беспределе" полицейских в Новосибирской области
12:33 20-09-2020
БердскУмерли от COVID-19 три женщины 58, 65 лет и 81 год за сутки на 20 сентября в Новосибирской области. Всего 413 жертв
12:18 20-09-2020
Умерли от COVID-19 три женщины 58, 65 лет и 81 год за сутки на 20 сентября в Новосибирской области. Всего 413 жертв
Странное распространение коронавируса в России заметили в центре Гамалеи
11:59 20-09-2020
Странное распространение коронавируса в России заметили в центре Гамалеи
Бердск2 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 20 сентября в Бердске. Общее число бердчан с ковидом достигло 273
11:46 20-09-2020
2 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 20 сентября в Бердске. Общее число бердчан с ковидом достигло 273
Кадыров заподозрил войну против него в соцсетях и СМИ
11:43 20-09-2020
Кадыров заподозрил войну против него в соцсетях и СМИ
4 трупа: в жутком ДТП погибла семья с малышами при столкновении Volkswagen Polo с фурой Маn 1
11:26 20-09-2020
4 трупа: в жутком ДТП погибла семья с малышами при столкновении Volkswagen Polo с фурой Маn
БердскЗадержали людей из ВАЗа с красной надписью "76" полицейские Бердска. Машину бросили во дворе на ул. Лунной
11:09 20-09-2020
Задержали людей из ВАЗа с красной надписью
Письмо с ядом рицином отправили Трампу. ФБР начало расследование
10:53 20-09-2020
Письмо с ядом рицином отправили Трампу. ФБР начало расследование
Странное ДТП: Из перевернувшегося Ford вышел водитель, отряхнулся и ушел на Бердском шоссе 2
10:39 20-09-2020
Странное ДТП: Из перевернувшегося Ford вышел водитель, отряхнулся и ушел на Бердском шоссе
Мировой рекорд по дальности полета побили российские бомбардировщики Ту-160 1
10:26 20-09-2020
Мировой рекорд по дальности полета побили российские бомбардировщики Ту-160