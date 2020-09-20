Умерли от COVID-19 три женщины 58, 65 лет и 81 год за сутки на 20 сентября в Новосибирской области. Всего 413 жертв

В отделениях интенсивной терапии новосибирских ковидных госпиталей находятся 34 человека. На ИВЛ – 5 тяжелых пациентов. Всего в регионе сделано 486 115 тестов на коронавирус.

Еще 61 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 20 сентября в регионе зарегистрирован 12 471 случай коронавирусной инфекции (+61 за последние сутки), в том числе у 739 детей. 11 323 человека выписаны с выздоровлением (+34 за сутки).

Скончались еще три женщины, им было 58 лет, 65 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 413 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 34 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 148.

В больницы районов области госпитализированы 426 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 486 115 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 160 жителей области, 41 305 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 20 сентября в Бердске зарегистрировано 273 случая коронавирусной инфекции. Еще двоих заразившихся среди бердчан выявили за последние 24 часа.