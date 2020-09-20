"Сломали об меня швабру": СК разбирается в "беспределе" полицейских в Новосибирской области. Смотрите видео

Житель Венгеровского района обвинил полицейских в избиении на глазах детей: "Думал меня убьют". Он снял побои в больнице и сбирается в прокуратуру. Потерпевший не верит, что расследование будет адекватным.

Сибиряк попросил помощи в соцсетях защититься от полиции

В Новосибирской области организована доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ, о противоправных действиях сотрудников полиции. Об этом 20 сентября сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о противоправных действиях сотрудников полиции.

-Из сообщения СМИ следует, что сотрудники полиции в селе Венгерово Новосибирской области применили к 27-летнему местному жителю, а также иным лицам, насилие, повлекшее причинение вреда здоровью, - уточнила Кулешова.

В ходе доследственной проверки будут устанавливаться и опрашиваться должностные лица и свидетели для установления картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧП произошло в селе Усть-Изес Венгеровского района. 27-летний Михаил Бондаренко обвинил местных полицейских в том, что его избили.

- Они приехали на двух машинах: кто-то был в форме, кто-то - в гражданской одежде. Стали выпытывать у меня, где находится мой дальний родственник Юрий Мыльников. Его подозревают в поджоге доме бывшего председателя колхоза и краже денег, и почему-то полицейские решили, что я должен знать, где он, - рассказал Михаил "ЧП Новосибирск". - Но я с ним не общаюсь и понятия не имею, где он.

Как уверяет Михаил, полицейские начали его бить, причем на глазах его двух сыновей, выбежавших на крики.

- Они об меня швабру сломали, сбруей били и вообще всем, что под руку попадалось, - говорит Михаил. - А потом запихнули багажник и увезли от дома.

Михаил уверяет: когда его выпустили из машины, он был на другом конце села. По словам сибиряка, его вновь начали бить, но потом отпустили.

Мужчина уже написал заявление в полицию.

Сибиряк обвинил полицейских в избиении



Беспредел в Венгеровском РОВД Били считай всем отделом, я половину из них знаю лично, знаю Дениса Роменского, знаю Васю Мурова, знаю Евгения Попко, который бил лично меня по лицу, пока остальные пинали меня ногами. Он подбирал моменты, чтобы попасть в лицо ногой. Те кого знаю, пофамильно вам перечислил. Если вспомню в дальнейшем, то добавлю фамилии. Сейчас я собираюсь в приемный покой нашего ЦРБ снять побои и идти в прокуратуру, чтобы приняли заявление, зафиксировали. Нельзя доверять сотрудникам, так как я считаю, что они все за одно. Будут друг друга прикрывать. Пойду одеваться, собираться. Помогите мне.