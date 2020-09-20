20.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

"Сломали об меня швабру": СК разбирается в "беспределе" полицейских в Новосибирской области. Смотрите видео

12:33 20.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Житель Венгеровского района обвинил полицейских в избиении на глазах детей: "Думал меня убьют". Он снял побои в больнице и сбирается в прокуратуру. Потерпевший не верит, что расследование будет адекватным.

% name% title
Сибиряк попросил помощи в соцсетях защититься от полиции

В Новосибирской области организована доследственная проверка по информации, размещенной в СМИ, о противоправных действиях сотрудников полиции. Об этом 20 сентября сообщила старший помощник руководителя регионального  управления СКР  Анастасия Кулешова.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о противоправных действиях сотрудников полиции.

-Из сообщения СМИ следует, что сотрудники полиции в селе Венгерово Новосибирской области применили к 27-летнему местному жителю, а также иным лицам, насилие, повлекшее причинение вреда здоровью, - уточнила Кулешова.

В ходе доследственной проверки будут устанавливаться и опрашиваться должностные лица и свидетели для установления картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧП произошло в селе Усть-Изес Венгеровского района. 27-летний Михаил Бондаренко обвинил местных полицейских в том, что его избили.

- Они приехали на двух машинах: кто-то был в форме, кто-то - в гражданской одежде. Стали выпытывать у меня, где находится мой дальний родственник Юрий Мыльников. Его подозревают в поджоге доме бывшего председателя колхоза и краже денег, и почему-то полицейские решили, что я должен знать, где он, - рассказал Михаил "ЧП Новосибирск". - Но я с ним не общаюсь и понятия не имею, где он.

Как уверяет Михаил, полицейские начали его бить, причем на глазах его двух сыновей, выбежавших на крики.

- Они об меня швабру сломали, сбруей били и вообще всем, что под руку попадалось, - говорит Михаил. - А потом запихнули багажник и увезли от дома.

Михаил уверяет: когда его выпустили из машины, он был на другом конце села. По словам сибиряка, его вновь начали бить, но потом отпустили.

Мужчина уже написал заявление в полицию.

Сибиряк обвинил полицейских в избиении

Беспредел в Венгеровском РОВД Били считай всем отделом, я половину из них знаю лично, знаю Дениса Роменского, знаю Васю Мурова, знаю Евгения Попко, который бил лично меня по лицу, пока остальные пинали меня ногами. Он подбирал моменты, чтобы попасть в лицо ногой. Те кого знаю, пофамильно вам перечислил. Если вспомню в дальнейшем, то добавлю фамилии. Сейчас я собираюсь в приемный покой нашего ЦРБ снять побои и идти в прокуратуру, чтобы приняли заявление, зафиксировали. Нельзя доверять сотрудникам, так как я считаю, что они все за одно. Будут друг друга прикрывать. Пойду одеваться, собираться. Помогите мне.

беспредел заявление в полицию насилие побои проверка Михаил Бондаренко Анастасия Кулешова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Накажут беспредельщиков?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНовый 61 случай COVID-19 обнаружили за сутки на 20 сентября в Новосибирской области. Теперь их 12 471 всего
15:19 20-09-2020
Новый 61 случай COVID-19 обнаружили за сутки на 20 сентября в Новосибирской области. Теперь их 12 471 всего
Бердск«Шестернин в моих глазах упал»: обвиняет мэра Бердска в злоупотреблении полномочиями лидер местного отделения ЛДПР
14:59 20-09-2020
«Шестернин в моих глазах упал»: обвиняет мэра Бердска в злоупотреблении полномочиями лидер местного отделения ЛДПР
Арестовать Навального за «распространение оружия массового поражения» требует Жириновский
14:45 20-09-2020
Арестовать Навального за «распространение оружия массового поражения» требует Жириновский
Удивило видео обысков у арестованной экс-главы минздрава Алтайского края даже силовиков
14:23 20-09-2020
Удивило видео обысков у арестованной экс-главы минздрава Алтайского края даже силовиков
БердскПодозревают COVID-19 у 296 жителей Бердска на 20 сентября. Еще у 273 диагноз подтвердился
14:10 20-09-2020
Подозревают COVID-19 у 296 жителей Бердска на 20 сентября. Еще у 273 диагноз подтвердился
Извинился перед Навальным разработчик "Новичка" за свое участие в "преступном бизнесе"
13:56 20-09-2020
Извинился перед Навальным разработчик
Скончался ведущий "Русского лото" Михаил Борисов после съемки передачи
13:44 20-09-2020
Скончался ведущий
БердскПодробности задержания "семерки" с красной надписью "76": авто угнали малолетки в Бердске
13:34 20-09-2020
Подробности задержания
Скинуться на подарок себе просит депутат горсовета Новосибирска Наталья Пиннус в соцсетях
13:00 20-09-2020
Скинуться на подарок себе просит депутат горсовета Новосибирска Наталья Пиннус в соцсетях
"Сломали об меня швабру": СК разбирается в "беспределе" полицейских в Новосибирской области. Смотрите видео
12:33 20-09-2020