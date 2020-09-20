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Подробности задержания "семерки" с красной надписью "76": авто угнали малолетки в Бердске

13:34 20.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как выяснилось, в ночь на воскресенье подростки покатались на двух чужих автомобилях, пока их владельцы мирно спали. А с "шестерки" пытались снять аккумулятор с помощью лома.

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В ночных гонках "семерке" порвали колеса

Днем 20 сентября водитель "семерки", припаркованной у дома №17 на ул. Лунной выясняет, в каком состоянии находится его машина после ночного приключения. Колеса придется менять.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ВАЗ задержали в воскресенье утром полицейские, а находившихся в нем водителя и пассажиров увезли на полицейской машине, вероятно, в отдел МВД.

ВАЗ-2107, по словам его хозяина, совершил несанкционированную поездку вблизи от места, где он был припаркован на Лунной. Судя по следам на траве старенькая "семерка" с бортовым номером «76», по воле злоумышленников перемахнула через бордюр и встала из-за порванного колеса на встречке по ул. Космической, сообщает "АвтоБердск".

На месте этого происшествия в 8.30 утра с угоном «семерки», в чем ее хозяин не сомневается, разбираются оперативники отдела МВД по Бердску.

По данным "АвтоБердска", прошедшей ночью совершено еще один угон и попытка стащить аккумулятор.

Один пострадавший от рук ночных вандалов автовладелец рассказал, что на его «шестерку», припаркованную у дома недалеко от ДК «Родина», была совершена атака неизвестных. Они попытались с помощью лома умыкнуть из его авто аккумулятор.

От дома №32 по улице Рогачёва неизвестные, взломав замок зажигания, уехали на «Ниве». Впрочем, далеко уехать им не удалось. Они бросили «Ниву» с наклейками местного внедорожного сообщества посреди улицы Рогачева в районе Дома ветеранов, где её обнаружили утром проезжавшие мимо правоохранители.

Антон, хозяин «Нивы», сказал, что его авто заводится с кнопки, которой угонщики не догадались воспользоваться, а потому заводили автомобиль по старинке – взломав замок зажигания.

По мнению всех трех хозяев автомобилей, подвергшихся попыткам угона минувшей ночью – это дело рук малолеток.

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Владельцу угнанного ВАЗа потребовалась помощь
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