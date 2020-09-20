Скончался ведущий "Русского лото" Михаил Борисов после съемки передачи

Актер и режиссер умер на 72-м году жизни в больнице, куда его доставили накануне - ем стало плохо на съемочной площадке. Он впал в кому.

Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщается на сайте театрального института имени Бориса Щукина.

В субботу представитель "Столото" сообщила, что ведущий попал в больницу, ему стало плохо во время съемок. Первоначальное известие о смерти опровергла его сестра, сообщив, что он находится в коме.

"Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим", — говорится в сообщении.

Борисов много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.