Подозревают COVID-19 у 296 жителей Бердска на 20 сентября. Еще у 273 диагноз подтвердился

По данным оперативного штаба, на 20 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 296 жителей города, из них детей - 209.
Выздоровели и выписались за все врем пандемии 266 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 45 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.
На утро воскресенья, 20 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 273 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Существенный рост "подозрительных" детей начался поле того, как дети пошли в школу.