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Подозревают COVID-19 у 296 жителей Бердска на 20 сентября. Еще у 273 диагноз подтвердился

14:10 20.09.2020 Фото: pexels.com
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Только за последние сутки взяли анализы на коронавирус у 45 бердчан. Они ждут результатов теста. Под подозрением находятся в том числе 209 детей. В начале учебного года такого большого числа не было.

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2 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 20 сентября в Бердске. В числе "подозрительных" большинство детей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Новый 61 случай COVID-19 обнаружили за сутки на 20 сентября в Новосибирской области. Теперь их 12 471 всегоПодозревают COVID-19 у 296 жителей Бердска на 20 сентября. Еще у 273 диагноз подтвердилсяЕщё 1996 новостей

По данным оперативного штаба, на 20 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 296 жителей города, из них детей - 209.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 266 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 45 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 20 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 273 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Существенный рост "подозрительных" детей начался поле того, как дети пошли в школу.

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