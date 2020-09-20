Подозревают COVID-19 у 296 жителей Бердска на 20 сентября. Еще у 273 диагноз подтвердился

Только за последние сутки взяли анализы на коронавирус у 45 бердчан. Они ждут результатов теста. Под подозрением находятся в том числе 209 детей. В начале учебного года такого большого числа не было.

2 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 20 сентября в Бердске. В числе "подозрительных" большинство детей

По данным оперативного штаба, на 20 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 296 жителей города, из них детей - 209.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 266 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 45 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 20 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 273 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Существенный рост "подозрительных" детей начался поле того, как дети пошли в школу.