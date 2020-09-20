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Удивило видео обысков у арестованной экс-главы минздрава Алтайского края даже силовиков

14:23 20.09.2020 Фото: altairegion22.ru
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Ирина Долгова оказалась фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Ее подозревают в том, что она за счёт бюджета обеспечила дорогостоящим лекарством своего знакомого, который не имел права на льготный препарат за 200 тыс. рублей.

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Следователи удивились, когда проводили обыски в доме экс-главы Минздрава края Ирины Долговой

Бывший заместитель председателя Правительства края, а также экс-глава регионального Минздрава Ирина Долгова оказалась фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Месяц назад она неожиданно для многих покинула должность в Правительстве, мотивировав это собственным желанием. Следователи подозревают бывшую чиновницу в том, что она за счёт бюджета обеспечила дорогостоящим лекарством своего знакомого, который не имел права на льготный препарат. Ущерб бюджету составил около 200 тысяч рублей.

17 августа Долгову задержали в больничной палате. В её доме и на прежних рабочих местах прошли обыски. А уже в пятницу Октябрьский суд Барнаула отправил бывшую чиновницу под арест. Кстати, итоги этих обысков удивили даже бывалых следователей.

По версии следствия, Долгова, будучи главой краевого Минздрава, путём дачи указаний своим подчинённым незаконно и за счёт бюджета обеспечила своего знакомого Андреева дорогим лекарством общей стоимостью 204,5 тысячи рублей. По нашим данным, речь идёт о Дмитрии Андрееве, заместителе директора территориального фонда обязательного медстрахования. Препарат, о котором идёт речь, входит в перечень жизненно необходимых. Из-за высокой цены пациенты-льготники ждут лекарства в очереди, а форумы пациентов полны историй о том, как не просто получить заветный препарат. И если путём подтасовки медицинских документов лекарство за счёт бюджета предоставляется кому-то своему, значит, другие алтайские льготники его лишаются.

Пока это один эпизод в уголовном деле Долговой. Сейчас бывшую чиновницу проверяют на причастность и к другим противоправным фактам, которыми располагает следствие.

То, что сотрудники Следкома и ФСБ увидели во время обысков, впечатляет. Судя по тому, как жила экс-глава алтайского Минздрава, Долгова уж точно могла, не обделяя льготников, купить лекарства всем своим знакомым и родне. Просторная усадьба в пригодном посёлке. Внутри – роскошный кабинет, богатая гостиная, ванные комнаты и убранство с позолотой. Летний домик стилизован под старину!.

Судя по декларации о доходах, за 2019 Ирина Долгова заработала 3,2 млн рублей, а в собственности имеет только квартиру в 64 квадрата. Ни супруг, ни дети в декларации не фигурируют, передают Вести.

Об интересе силовиков Долгова знала. И уволившись из Правительства, но попыталась скрыть следы своей противоправной деятельности. Как прозвучало в суде, «давила на свидетелей», «требовала не сообщать» определённые сведения. А потому на два месяца отправлена под арест прямо из зала суда.

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