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Арестовать Навального за «распространение оружия массового поражения» требует Жириновский

14:45 20.09.2020 Фото: YouTube
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Сделать «маленького Манделу» из оппозиционера Алексея Навального могут политические силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в России, заявил лидер ЛДПР.

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Владимир Жириновский требует арестовать Навального и "всю его команду"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Соловьёв-Live» на YouTube 19 сентября заявил, что оппозиционера Алексея Навального и всю его команду необходимо арестовать. Кроме того, по его мнению против блогера нужно возбудить уголовное дело по статье «распространение оружия массового поражения».

"Как он не боится вернуться в Москву. Ведь при Брежневе его с трапа сразу в психушку увезли. Кто нам мешает возбудить уголовное дело? Нужно арестовать его и всю его команду для того, чтобы проводить расследование. Если на Западе подтвердили, что это «Новичок», то он является распространителем химического оружия", - сказал политик. По его словам, инцидент с Алексеем Навальным создан, чтобы сделать из России «страну-изгоя».

Сделать «маленького Манделу» из оппозиционера Алексея Навального могут политические силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в России, заявил Жириновский

По его словам, из Навального могут сделать «маленького Манделу», который много лет сидит в тюрьме и когда выходит, сразу становится президентом. Он отметил, что оппозиционеру кто-то помогает из-за рубежа и в стране.

«Когда в Кирове был приговор ему, вдруг разворачивают и вместо тюремной камеры везут в Москву на выборы. Здесь ему помогают собрать подписи для прохождения муниципального фильтра», — сказал Жириновский.

По мнению политика, в стране реализуется формула, при которой поддержку получают коммунисты, партия «Яблоко» — прозападной ориентации и сюда же помещают Навального.

Он также сообщил, что страны Запада хотят привязать ситуацию с отравлением Навального к распространению химического оружия и использовать для введения очередных санкций.

Ранее сообщалось, что Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва. Лайнер экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в больницу без сознания. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли отравить. Такого же мнения придерживается основатель Cinema fоr Peace Яка Бизиль. Он заявил, что Навальный выживет, но будет недееспособным в течение нескольких месяцев. Германия заявила, что блогера отравили веществом из группы «Новичок». Западные страны хотят ввести санкции против РФ. При этом российские врачи не согласны с тем, что блогера отравили. Они утверждают, что в его организме обнаружен не яд, а алкоголь и кофеин. Западная сторона конфликта отказывается предоставлять доказательства отравления.

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