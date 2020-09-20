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Призвали Святого Духа в помощь строителям 4-го моста через Обь священники РПЦ в Новосибирске

15:58 20.09.2020 Фото: nskmi.ru
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Новый мост, стоимость которого оценена в 40 млрд рублей, будет платным. Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, а в случае незагруженности компенсируют из областного бюджета.

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РПЦ призвала Святого Духа для помощи в стройке моста в Новосибирске
Сюжет: Православные обряды
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Призвали Святого Духа в помощь строителям 4-го моста через Обь священники РПЦ в НовосибирскеЧто категорически запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2020 года: О чем стоит молиться святойЕщё 261 новостей

Священники РПЦ освятили стройку четвертого моста через Обь в Новосибирске. Они попросили помощи Святого Духа, сразу после этого был установлен первый пролет моста.
Духовенство новосибирской епархии РПЦ совершило богослужение на стройплощадке четвертого моста через Обь. Священники провели «молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого дела», сообщили в пресс-службе Новосибирской епархии.

-По окончании молебна священники окропили святой водой железобетонные опоры и мостовые конструкции.Сразу после богослужения два многотонных крана подняли вверх и поставили на опоры пролет моста, - говорится в сообщении.

В епархии отметили, что священников пригласило руководство генподрядчика ООО «Производственная фирма «ВИС».

И напомнили, что строительство четвертого моста началось на том самом историческом месте, где в конце XIX века располагалось село Кривощёково, и куда в мае 1893 года прибыла группа строителей первого железнодорожного моста через Обь.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. Общая стоимость объекта составляет около 40 млрд рублей, в 4 млрд оценивается подготовка площадки и расселение жителей территории в створе объекта, которые взял на себя областной бюджет. Федеральная правительственная комиссия предварительно решила выделить 26,2 млрд рублей на строительство объекта из средств, собранных по системе «Платон».

Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета.

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