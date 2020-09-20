"Родные боялись и отговаривали": Спасла своим костным мозгом неизвестного москвича донор из Новосибирска

Ольга Ванюшкина – донор костного мозга из Новосибирска

Каждый трехсотый потенциальный донор из Регистра Новосибирского центра крови уже стал реальным донором костного мозга. Это самая высокая статистика в мире, сообщили в региональном минздраве.

Ольга Ванюшкина – донор костного мозга. Полтора года назад она спасла жизнь совершенно незнакомому человеку. Мужчина из Москвы – все, что знает о своем реципиенте Ольга. Если он не будет против, еще через полгода Ольга сможет с ним познакомиться. Таковы правила: после трансплантации должно пройти два года. Ольга вспоминает, когда ей сообщили, что она «подошла», у нее не было ни сомнений, ни страха. «Родные боялись за меня, отговаривали. Я сказала, что не могу отказаться, это жизнь человека».

19 сентября в Новосибирском клиническом центре крови начали отмечать Всемирный день донора костного мозга. Он приходится на третью субботу сентября. Всю эту неделю сотрудники центра будут предлагать донорам стать добровольцами – вступить в Регистр. Ольга Ванюшкина готова рассказать, как проходит процедура. Несколько дней донору вводят препарат, чтобы «выгнать» кроветворные клетки из костного мозга в кровоток; потом берут кровь из вены на одной руке, пропускают через прибор, который отделяет стволовые клетки, и возвращают кровь в вену на другой руке. Так сейчас делают 95% трансплантаций.

Ольга сегодня не только агитирует вступать в Регистр, она пришла в очередной раз сдать кровь. Девушка – кадровый донор. Новосибирский центр крови создает регистр только из активных доноров, это принципиальная позиция, настаивает главный врач центра Юлия Моор. Такие доноры не передумают в последний момент.

С момента начала работы в 2015 году в Регистр Новосибирского центра крови вступили 1719 добровольцев. «У нас – один из самых небольших регистров, но, тем не менее, самый эффективный в мире на сегодня. Потому что у нас уже состоялось пять успешных трансплантаций гемопоэтических клеток. Получается, что примерно каждый 300-й становится реальным донором костного мозга. Это самая высокая мировая статистика на сегодняшний день».

Центр крови не только типирует потенциальных доноров, определяя их уникальный HLA-фенотип – набор антигенов, отвечающих за совместимость, необходимую для пересадки. Здесь же заготавливают гемопоэтические клетки перед трансплантацией. Новосибирский центр – единственное учреждение службы крови в России, у которого есть необходимая для этого лицензия. То есть новосибирским донорам никуда не нужно ехать на процедуру.

Трансплантация костного мозга – последний шанс на спасение для детей и взрослых с лейкозами, лимфомами, тяжелыми анемиями крови, некоторыми иммунодефицитными заболеваниями. Но вероятность встретить своего «генетического близнеца» невелика, рассказывает Юлия Моор. В среднем в популяции – 1 шанс на 10 000. У некоторых народностей еще меньше – 1 на миллион. «Почему имеет значение развитие именно региональных регистров? Россия – очень многонациональная страна и, чтобы найти своего «генетического близнеца», нужно иметь базу доноров определенной национальности. Нашим сибирякам очень сложно найти в международных регистрах своего «генетического близнеца». В Новосибирском регистре уже выявлено несколько уникальных антигенов, у нас есть сертификаты от ВОЗ, от комитета по генотестированию о том, что у нас впервые выявлены уникальные аллели».

Сегодня в Новосибирский регистр вступили еще 7 потенциальных доноров костного мозга. Подробнее о том, как стать донором, можно прочитать на сайте Новосибирского клинического центра крови.