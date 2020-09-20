Тихановская отказалась становиться президентом Белоруссии

Она заявила, что на честных выборах должен победить очень сильный лидер, "с которым господин Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить".

Тихановская призвала не рассматривать ее как будущего президента

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии.

"Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую", - сказала Тихановская в интервью РБК.

"Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные и прозрачные и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить", - отметила она, отвечая на вопрос, почему Москва не видит в ней политика, на которого можно опереться.

В Кремле не раз заявляли, что президент Белоруссии Александр Лукашенко избран законно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. Он заявлял, что у Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с белорусской оппозицией.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.