Потоп в горбольнице: Разобрали в дождь сгнившую крышу хирургического корпуса ЦГБ Бердска

Рабочие помогали оперативно ликвидировать протекшую воду, чтобы не затопило нижние этажи. Ремонт кровли идет по графику.

Вода заливает хирургический корпус бердской ЦГБ

Глава Бердска Евгений Шестернин проконтролировал ремонт кровли хирургического отделения центральной городской больницы. Как сообщалось ранее, в хирургическом отделении демонтировали кровлю.

После дождя 18 сентября Евгений Шестернин приехал в отделение, чтобы проверить состояние верхних этажей. Начальник технического отдела больницы Алексей Гребенщиков сказал Евгению Анатольевичу, что во время дождя рабочие помогают оперативно ликвидировать протекшую воду, чтобы не затопило нижние этажи.

Директор подрядной организации показал главе города план строительных работ и рассказал о ходе ремонта кровли отделений центральной городской больницы. Все работы идут в соответствии с графиком, передает пресс-центр центр бердской мэрии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", деньги на ремонт пяти крыш отделений бердской ЦГБ дал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он пообещал ремонт кровель во время рабочего визита перед выборами депутатов заксобрания.