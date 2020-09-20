Как провести обряды на замужество и исполнения желаний в Рождество Пресвятой Богородицы на 21 сентября 2020

Обряд на замужество в Рождество Пресвятой Богородице эффективно проводить девушке, которая уже состоит в отношениях, но ее любимый человек никак не осмелиться сделать ей предложение.

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Обряд на Рождество Пресвятой Богородицы, который поможет девушке удачно выйти замуж

Дева Мария является покровительницей девушек и семейного счастья, поэтому Рождество Пресвятой Богородицы величают женским праздником. В этот день прекрасная половина человечества может воплотить в реальность любую свою мечту, в том числе, выйти замуж за любимого человека. Для этого стоит обратиться в молитве к Богородице и провести несколько обрядов.

Ритуал на замужество

Обряд на замужество в Рождество Пресвятой Богородице эффективно проводить девушке, которая уже состоит в отношениях, но ее любимый человек никак не осмелиться сделать ей предложение. Ритуал нужно проводить с чистыми помыслами, легкостью на душе и полной верой в происходящее.

Для ритуала девушке нужно взять семь веток рябины или орешника. Желательно, чтобы они были сухими. Ветки свернуть в кольцо и обязать красными лентами или нитью. Затем венок положить в металлическую емкость или на блюдце и поджечь. Пока ветки горят, нужно произнести заговор:

Когда кольцо из веток догорит, пепел нужно собрать и развеять по ветру, промолвив:

Если девушка все сделает правильно, то в течение года после ритуала, обязательно пойдет под венец.

Обряды на Рождество Пресвятой Богородицы

На Рождество Пресвятой Богородицы можно проводить различные ритуалы. Они помогут приворожить любимого человека, а также посодействуют тому, что заветные желания, наконец, исполнятся.

Ритуал на исполнение желания

Любая мечта может воплотиться в реальность, если 21 сентября провести специальный обряд на исполнение желаний. Для него нужно взять святую воду, несколько зеленых лент, и по три ветки из яблони, орешника и березы.

Из веток нужно сделать букет, связать его лентой. Затем окропить водой и сказать:

«Я, раба Божия утром проснулась и собрала букет из веток. Хочу попросить у Бога совета, как мне поступить, чтобы все мечты в реальность воплотить. Господь, помоги мне найти ответ и буду Тебе благодарна сотню лет. Пусть все мои желания исполнятся, и в жизни смысл появится. Аминь».

Затем нужно загадать желание и закопать букет под плодоносящей яблоней. В скором времени желание должно обязательно сбыться.

Приворот на Рождество Богородицы

Чтобы девушке приворожить понравившегося парня, ей нужно выманить у него рубашку и наполнить миску родниковой водой. Затем ночью на 21 сентября три раза прочитать на эту воду заговор:

«Пресвятая Богородица, благослови рабу твою на счастливый брачный венец. Пусть девичеству уже придет конец. Нет желания больше девичьи косы иметь, пусть незамужние их носят. Подари мне взамен на голову платок та обручальный перстенек. Аминь».

Далее нужно умыться водой и вытереть лицо рубашкой любимого, которую потом положить под подушку и вернуть парню на следующее утро.

Источник: http://rsute.ru/