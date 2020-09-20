Сколько и кто из пенсионеров получит выплату к 1 октября в России? Ждут "вертолетных" денег

В первый день октября отмечается День пожилого человека и все активнее обсуждают раздачу денег всем пенсионерам. Эксперт знает, как всех пожилых россиян можно обеспечить пособием по 10 тыс. рублей на 7 лет вперед.

Пенсионерам к 1 октября готовят выплаты: кто и сколько получит

По мере приближения даты 1 октября - Дня пожилого человека – в России активизируются слухи о «вертолетной» выплате всем пенсионером единовременного социального пособия. Суммы при этом называются разные – от 500 до 5000 рублей. Спешим разочаровать страждущих: никаких дополнительных федеральных выплат для всех к этой дате законодательством не предусмотрено, что и подтвердили в Пенсионном фонде, добавив, что подобные решения принимается исключительно на региональном уровне.

Но есть и хорошие новости: некоторые субъекты Федерации установили собственные выплаты к 1 октября. В Ненецком АО пенсионеры получат по 5 тыс. руб., а лица старше 70 лет — по 16 640 руб. (таких в округе 2,1 тыс. человек). В Рязанской области выплатят по 500 руб., причем только пенсионерам старше 90 лет. В Челябинской обл. пенсионеры получат по 700 рублей. Не пора ли узаконить подобную выплату для пожилых по всей России и какого она должна быть размера? С таким вопросом «МК» обратился к экспертам.

Оксана ДМИТРИЕВА, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук:

«Любое даяние – благо. Понятно, что систематические дополнительные выплаты пенсионам по случаю праздников многие регионы не способны обеспечить. Просто их бюджеты (а у подавляющего большинства они дотационные) не потянут такую нагрузку. Однако не надо забывать, что именно в этом году, из-за пандемии коронавируса, пожилые россияне оказались в значительной степени ущемленными. Они провели несколько тяжелых месяцев на самоизоляции, но адекватной помощи от государства так и не получили, в отличие от семей с детьми. Да, были какие-то перечисления на покупку масок, и все, пожалуй. Поэтому если к 1 октября субъекты найдут возможность поддержать самую возрастную категорию граждан, это будет правильно.

В то же время, я бы не сказала, что на федеральном уровне дополнительные выплаты пенсионерам к праздникам не осуществляются. Скажем, по случаю 75- летия Победы инвалиды, ветераны ВОВ единовременно получили по 75 тысяч рублей, труженики тыла – по 50 тысяч. В основном такие вещи регламентируется указами президента. А вообще, самым главным источником дохода для пожилых людей остаются пенсии. Бюджеты регионов, за исключением московского и еще от силы десятка других субъектов, ничего существенного добавить к пенсиям не могут. Тем более, что они должны оплачивать целую совокупность региональных льгот».

Пётр ПУШКАРЁВ, шеф-аналитик ТелеТрейд:

«В России 43,5 млн пенсионеров и выплаты, скажем, по 10 тыс рублей для пожилых на уровне недавнего «детского» пособия обошлись бы казне в 435 млрд рублей. Пенсионные надбавки пошли бы собственным гражданам, которые ещё и купили бы на эти деньги товары у российских производителей. Всё это помогло бы в трудный момент и людям, и экономике, а обошлось бы менее чем в 0,5% от полного годового ВВП России. Или потребует около 1% от суммы золотовалютных резервов, которые так бережёт ЦБ, и которые только за этот год приросли на 3 трлн рублей. Одного прироста резервов за 2020 год хватило бы, чтобы обеспечить всех российских пенсионеров выплатами по 10 тыс рублей на 7 ближайших лет вперёд!

Если обсуждать региональные надбавки к 1 октября, то как сумму выплат ни рассчитай, справедливой людям она всё равно не покажется. Если один пенсионер живёт в деревне со своим огородом, а другой в областном городе, и за продуктами он ходит на рынок, то для каждого из них одна и та же тысяча рублей - по факту совсем разные деньги. В столицах жизнь дороже, чем на периферии, зато на Сахалине и обычные помидоры стоят почти втрое больше, чем в Подмосковье.

Получается, что больше платит (если вообще платит) тот регион, где больше денег в бюджете. А поскольку где-то действительно не могут своим пенсионерам выделить даже по 500 рублей, наверное, было бы правильно раз в год выплачивать, допустим, по 10 тыс рублей с федерального уровня. Причём включая и работающих пенсионеров: им и так никто не индексирует пенсии по много лет, хотя они продолжают увеличивать благосостояние своей страны и, между прочим, как раз за этих-то людей работодатели ещё и продолжают регулярно делать в Пенсионный фонд новые отчисления. Государство же в ответ «помогло» тем, кто старше 65 лет, только запретом на несколько месяцев выходить из дома и работать, даже если сами они бы этого и хотел. Тем самым о пожилых людях «позаботились», отняв на время доход, а некоторых в итоге на работе уже и вовсе заменили более молодые».