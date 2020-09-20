Город одиноких старух: стремительно стареет население Новосибирска

Численность населения Новосибирской области составляет 2798,2 тыс. человек. За год число жителей, благодаря, конечно же, мигрантам выросло на 0,2%. Число мужчин на сегодня составило 1 миллион 302 тысячи, женщин – почти на 200 тысяч больше.
"На 1000 мужчин приходится 1148 женщин. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин", - сделал выводы Новосибирскстат.
Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 36 лет и с возрастом только увеличивается. В сельской местности наиболее многочисленны поколения 60-64-летних (8,6%), в городской местности – 30-34-летних (9,6%) за счет приезжающих на поиски работы.
На начало 2020 года трудовая структура населения Новосибирской области сложилась следующим образом: 19% - в возрасте моложе трудоспособного, 56,5% – в трудоспособном и 24,5% в возрасте старше трудоспособного. То есть каждый четвертый житель региона – пенсионер. При этом число пенсионеров превышает число детей и подростков на 151 тысячу человек. Или на 28,4%.
"Согласно международным критериям население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%. Сейчас каждый шестой россиянин (15,5% жителей страны) находится в возрасте 65 лет и более. Среди субъектов Сибирского федерального округа лишь население Тывы, где коэффициент старости ниже международных норм, можно считать молодым", - добавили в Новосибирскстате.
Процесс демографического старения в Новосибирской области усиливается. Коэффициент старости составляет 15%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Это в большей степени характерно именно для женщин. В структуре населения вышеуказанного возраста женщины составляют более двух третей (67,1%).
Мужчины в Новосибирске живут всего лишь два года после выхода на пенсию.
Кроме того Новосибирск возглавляет список городов с наибольшим количеством молодых людей, которым с трудом хватает на питание. Индекс бедности в 35 российских городах с населением более 500 тысяч человек рассчитал департамент социологии Финансового университета при правительстве России.
"Самая большая доля молодых людей, которым с трудом хватает на питание, отмечена сегодня в Новосибирске, Барнауле, Пензе, Саратове и Астрахани. Наибольший рост доли бедной молодежи по сравнению с показателями 2014 года отмечен в Новосибирске, Волгограде, Оренбурге, Перми и Уфе", – сообщили статистики.