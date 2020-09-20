Город одиноких старух: стремительно стареет население Новосибирска

Молодежь в столице Сибири признана самой бедной в России. А мужчины в Новосибирске живут всего лишь два года после выхода на пенсию.

Новосибирск стал городом одиноких старух

Численность населения Новосибирской области составляет 2798,2 тыс. человек. За год число жителей, благодаря, конечно же, мигрантам выросло на 0,2%. Число мужчин на сегодня составило 1 миллион 302 тысячи, женщин – почти на 200 тысяч больше.

"На 1000 мужчин приходится 1148 женщин. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин", - сделал выводы Новосибирскстат.

Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 36 лет и с возрастом только увеличивается. В сельской местности наиболее многочисленны поколения 60-64-летних (8,6%), в городской местности – 30-34-летних (9,6%) за счет приезжающих на поиски работы.

На начало 2020 года трудовая структура населения Новосибирской области сложилась следующим образом: 19% - в возрасте моложе трудоспособного, 56,5% – в трудоспособном и 24,5% в возрасте старше трудоспособного. То есть каждый четвертый житель региона – пенсионер. При этом число пенсионеров превышает число детей и подростков на 151 тысячу человек. Или на 28,4%.

"Согласно международным критериям население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%. Сейчас каждый шестой россиянин (15,5% жителей страны) находится в возрасте 65 лет и более. Среди субъектов Сибирского федерального округа лишь население Тывы, где коэффициент старости ниже международных норм, можно считать молодым", - добавили в Новосибирскстате.

Процесс демографического старения в Новосибирской области усиливается. Коэффициент старости составляет 15%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Это в большей степени характерно именно для женщин. В структуре населения вышеуказанного возраста женщины составляют более двух третей (67,1%).

Мужчины в Новосибирске живут всего лишь два года после выхода на пенсию.

Кроме того Новосибирск возглавляет список городов с наибольшим количеством молодых людей, которым с трудом хватает на питание. Индекс бедности в 35 российских городах с населением более 500 тысяч человек рассчитал департамент социологии Финансового университета при правительстве России.

"Самая большая доля молодых людей, которым с трудом хватает на питание, отмечена сегодня в Новосибирске, Барнауле, Пензе, Саратове и Астрахани. Наибольший рост доли бедной молодежи по сравнению с показателями 2014 года отмечен в Новосибирске, Волгограде, Оренбурге, Перми и Уфе", – сообщили статистики.