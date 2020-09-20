20.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Город одиноких старух: стремительно стареет население Новосибирска

17:42 20.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Молодежь в столице Сибири признана самой бедной в России. А мужчины в Новосибирске живут всего лишь два года после выхода на пенсию.

% name% title
Новосибирск стал городом одиноких старух

Численность населения Новосибирской области составляет 2798,2 тыс. человек. За год число жителей, благодаря, конечно же, мигрантам выросло на 0,2%. Число мужчин на сегодня составило 1 миллион 302 тысячи, женщин – почти на 200 тысяч больше.

"На 1000 мужчин приходится 1148 женщин. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин", - сделал выводы Новосибирскстат.

Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 36 лет и с возрастом только увеличивается. В сельской местности наиболее многочисленны поколения 60-64-летних (8,6%), в городской местности – 30-34-летних (9,6%) за счет приезжающих на поиски работы.

На начало 2020 года трудовая структура населения Новосибирской области сложилась следующим образом: 19% - в возрасте моложе трудоспособного, 56,5% – в трудоспособном и 24,5% в возрасте старше трудоспособного. То есть каждый четвертый житель региона – пенсионер. При этом число пенсионеров превышает число детей и подростков на 151 тысячу человек. Или на 28,4%.

"Согласно международным критериям население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%. Сейчас каждый шестой россиянин (15,5% жителей страны) находится в возрасте 65 лет и более. Среди субъектов Сибирского федерального округа лишь население Тывы, где коэффициент старости ниже международных норм, можно считать молодым", - добавили в Новосибирскстате.

Процесс демографического старения в Новосибирской области усиливается. Коэффициент старости составляет 15%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Это в большей степени характерно именно для женщин. В структуре населения вышеуказанного возраста женщины составляют более двух третей (67,1%).

Мужчины в Новосибирске живут всего лишь два года после выхода на пенсию.

Кроме того Новосибирск возглавляет список городов с наибольшим количеством молодых людей, которым с трудом хватает на питание. Индекс бедности в 35 российских городах с населением более 500 тысяч человек рассчитал департамент социологии Финансового университета при правительстве России.

"Самая большая доля молодых людей, которым с трудом хватает на питание, отмечена сегодня в Новосибирске, Барнауле, Пензе, Саратове и Астрахани. Наибольший рост доли бедной молодежи по сравнению с показателями 2014 года отмечен в Новосибирске, Волгограде, Оренбурге, Перми и Уфе", – сообщили статистики.

демограф мигрант население пенсионер статистики Новосибирскстат
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Скоро вымрем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерли 79 ковид-пациентов за сутки на 20 сентября в России. Число жертв коронавируса выросло до 19 418
18:02 20-09-2020
Умерли 79 ковид-пациентов за сутки на 20 сентября в России. Число жертв коронавируса выросло до 19 418
Город одиноких старух: стремительно стареет население Новосибирска
17:42 20-09-2020
Город одиноких старух: стремительно стареет население Новосибирска
Сколько и кто из пенсионеров получит выплату к 1 октября в России? Ждут "вертолетных" денег
17:29 20-09-2020
Сколько и кто из пенсионеров получит выплату к 1 октября в России? Ждут
Как провести обряды на замужество и исполнения желаний в Рождество Пресвятой Богородицы на 21 сентября 2020
17:25 20-09-2020
Как провести обряды на замужество и исполнения желаний в Рождество Пресвятой Богородицы на 21 сентября 2020
БердскПотоп в горбольнице: Разобрали в дождь сгнившую крышу хирургического корпуса ЦГБ Бердска
17:01 20-09-2020
Потоп в горбольнице: Разобрали в дождь сгнившую крышу хирургического корпуса ЦГБ Бердска
Тихановская отказалась становиться президентом Белоруссии
16:48 20-09-2020
Тихановская отказалась становиться президентом Белоруссии
БердскЖдут "приговора" и подтвердили диагноз: В ковидных госпиталях лежат около 1600 пациентов на 20 сентября в Новосибирской области
16:36 20-09-2020
Ждут
"Родные боялись и отговаривали": Спасла своим костным мозгом неизвестного москвича донор из Новосибирска
16:23 20-09-2020
БердскВ белом узком кружевном платье с накидкой вышла замуж невеста Валентина Волкова за жениха Станислава Волкова в Бердске 2
16:11 20-09-2020
В белом узком кружевном платье с накидкой вышла замуж невеста Валентина Волкова за жениха Станислава Волкова в Бердске
Призвали Святого Духа в помощь строителям 4-го моста через Обь священники РПЦ в Новосибирске
15:58 20-09-2020
Призвали Святого Духа в помощь строителям 4-го моста через Обь священники РПЦ в Новосибирске