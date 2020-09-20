Голосовалка закроется в полночь: За звание народного борется участковый полиции Бердска Алексей Велижанский

Проголосовать за него бердчане имеют возможность до 23.59 воскресенья, 20 сентября, на сайте регионального главка МВД. Набравшие наибольшее количество голосов, проходят во второй этап в октябре. Конкуренция высокая.

Участковый уполномоченный отдела МВД по Бердску Алексей Велижанский еще и поет

Сегодня, 20 сентября, на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области завершается первый этап голосования за участников конкурса «Народный участковый - 2020», сообщили в ведомстве.

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов, проходят во второй этап голосования, который состоится с 7 по 16 октября - на нем будет выбран победитель областного тура Всероссийского конкурса «Народный участковый».

В числе конкурсантов есть участковые уполномоченный отдела МВД по Бердску Алексей Велижанский. Он ждет голосов бердчан, чтобы пройти в следующий этап.

Анкеты региональных победителей будут опубликованы на сайте Министерства внутренних дел России, где каждый житель страны сможет отдать свой голос за лучшего, по его мнению, участкового. Заключительный этап конкурса проводится на федеральном уровне с 1 по 10 ноября.

Традиционно награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса «Народный участковый» проходит в торжественной обстановке в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.