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Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

10:01 21.09.2020
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Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Вакансии для жителей Бердска.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-водитель ( кат.С,D,E) график сменный, з/п 40000руб.

-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.

-водитель погрузчика, 5/2, 28-30000руб.

-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.

-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 35000руб.

-мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб.

-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.

-бухгалтер,5/2, з/п 25 000руб.

-лаборант, график 5/2, з/п 18800руб.

-повар, график с 07.00 lj 16.00), з/п 20700руб.

-оператор 1С, сменный, з/п 24500руб.

-учетчик, график 2/2, з/п 30 000руб.

-учетчик-калькулятор,5/2, с 7.00 до 16.00, з/п 18200руб.

-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.

-укладчик-упаковщик, сменный, з/п 28000руб.

-медсестра, график 1/3, з/п 20000руб.

-рабочие на производство, график 2/2, з/п 30-32000руб.

-рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20.00 до 08.00), з/п 26000руб.

-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, график 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.

-птицевод, график скользящий 5/2, з/п 20000руб.

-санитар ветеринарный, график сменный,19000руб

-электрогазосварщик, график 5/2, з/п 26700руб.

-электрослесарь, 5/2, з/п 26000руб.

-слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб.

-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.

-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.

-слесарь-ремонтник, 5/2, з/п 20 000руб.

-столяр-строитель, 5/2, з/п 20 000руб.

-плиточник-мозаичник, 5/2, з/п 20 000руб.

-маляр строительный,5/2, з/п 20 000руб.

-плотник-бетонщик, 5/2, 20 000 руб.

-грузчик, график 5/2, з/п 20000руб.

-автомойщик, 5/2, з/п 19 500руб.

-оператор на проведение дезинфекций автотранспорта, график 5/2, 21840руб.

-кладовщик, 5/2; 2/2, з/п 22800руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельниково, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.

ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

вакансии общежитие работа ОАО «Новосибирская птицефабрика»
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