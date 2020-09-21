21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы: Что в этот день обязательно должна сделать каждая женщина?

Дева Мария родилась во времена, когда люди дошли до такого предела нравственного упадка, при котором их восстание уже казалось невозможным. Величайшие умы той эпохи часто открыто говорили о том, что Господь должен сойти в мир, чтобы не допустить погибели человечества. Сын Божий для спасения людей захотел принять человеческое естество. Он избрал Себе Матерью Пречистую Деву Марию.
Рождество Пресвятой Богородицы Церковью празднуется, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, появилась на свет Дева Мария, которая стала Матерью Спасителя мира, Иисуса Христа. По всей земле верующие люди достойно чтут хвалами и песнями Ту, которая в мире рассеяла тьму безблагодатности и избавила человечество от вечной смерти.
Родилась Дева Мария в Галилейском городе Назарете. Ее родителями были праведные Иоаким и Анна, которые соблюдали все заповеди Господни и окружающим были известны своим милосердием и смирением. Жили они безбедно, во владении Иоакима были многочисленные стада. Одну треть своих доходов супруги тратили на себя, вторую раздавали бедным, а третью жертвовали в храм.
Семейная пара была бездетна. В еврейском народе бесчадие считалось карой Божией за грехи, поэтому святым и праведным Иоакиму и Анне приходилось терпеть несправедливое поношение от своих соотечественников. Дожив до преклонных лет, Иоаким и Анна дали обет Господу, что дитя, которое Он им пошлет, посвятят для служения Богу в храме.
В один из праздников Иоаким в Иерусалимский храм понес свою жертву Господу, но первосвященник её не принял, назвав старца недостойным, из-за его бесчадия. В глубоком горе ушел святой Иоаким в пустыню, где пребывал в молитве и посте в течение 40 дней. Святая Анна, узнав о произошедшем в Иерусалимском храме, горька плакала, но не роптала на Господа, а наоборот стала ещё усерднее молиться, призывая милосердие Божие. Господь исполнил просьбу праведных супругов и скоро архангел Гавриил принес им радостную весть, что у них родится Дочь, через Которую будет даровано спасение всему миру.
Своей чистотой и добродетелью Пресвятая Дева Марии превзошла всех людей и явилась Божиим храмом и «Небесной Дверью, вводящей во Вселенную Христа для спасения человеческих душ».
В возрасте трех лет Пресвятую Деву ввели во храм. В Назарете к торжеству посвящения собрались многие родные и близкие Анны и Иоакима. После вступления в город и семидневного очищения молитвою и постом праведные родители с сопровождающими их людьми подошли к храму, ведя свою дочь. Из храма им на встречу вышел первосвященник Захария и другие священники.
Ведущее к храму крыльцо состояло из 15 высоких ступеней. Родители поставили Марию на первую ступень и, к большому удивлению окружающих, девочка без посторонней помощи взошла на самый верх, где её принял первосвященник Захария. По преданию, он ввел Её в Святое Святых, куда, во время пребывания в храме, Марии разрешалось беспрепятственно входить для молитвы.
После введения родители принесли благодарственную жертву и вернулись домой, а Марию оставили при храме для воспитания с другими девами. Её жизнь при храме отличалась особенной святостью и чистотой. Она вставала на рассвете и три раза в день совершала молитву, а остальное время читала книги Священного Писания и занималась рукоделием.
Когда Марии было около 9 лет, умерли её праведные родители: сначала отец, а потом и мать.
Уважаемая в христианстве девственная чистота не считалась у евреев добродетелью. Все воспитанные в храме девы по достижению возраста должны были вступать в супружество. В четырнадцатилетнем возрасте первосвященник объявил Марии, что скоро Ей предстоит оставить храм и выйти замуж, на что Пресвятая Дева ответила, что посвящена Богу и всю Свою жизнь хочет соблюсти девство. Она дала обет вечного девства.
Когда Мария достигла совершеннолетия, Ей нашли престарелого супруга Иосифа Обручника, который с уважением и пониманием отнесся к Её обету. В его доме Мария работала над изготовлением пурпурной пряжи для храмовой завесы. Во время прядение произошло Благовещенье.
После появления на свет Иисуса, Мария и Иосиф бежали от царя Ирода в Египет, а после его смерти вернулись в Назарет. Богородица присутствовала на Голгофе во время распятия Христа, и, по христианской традиции, Христос после Своего воскресения явился прежде всего Ей. После Вознесения Господнего, Мария жила в доме Иоанна Богослова, а за три дня до успения Ей явился ангел и оповестил, что Её душа разлучится с телом, а потом произойдет чудесное воссоединение и телесное вознесение на небо.
Рождество Пресвятой Богородицы: традиции, обычаи и приметы
Появление на свет Богородицы связано со временем, когда начались исполняться великие и утешительные обещания Божьи о спасении человеческого рода от рабства дьявола. Рождение Пресвятой Марии стало преддверием явления на землю Сына Божьего, Бога во плоти. Всю свою жизнь и даже после успения Пречистая Богоматерь ходатайствует перед Господом о даровании людям вечного блаженства.
В народе этот праздник получил такие названия:
Госпожинки;
Малая Пречистая;
Аспожки;
Вторые Осенины;
Вторая встреча осени;
Спасов (Аспасов) день;
Пасеков день;
Луков день;
День луковой слезинки.
На Руси в этот день отмечали праздник урожая, который ещё называли оспожинки или осенины. Праздновали его несколько дней, а то и целую неделю, всё зависело от того, насколько богатый получилось собрать урожай. Этот праздник считали концом лета. Овсяным хлебом было принято встречать матушку осень: самая старшая женщина держала хлеб, а остальные пели песни и просили Богородицу «избавить душу от маеты и надсады, и освятить их житье-бытье». Потом хлеб разламывали на части и по кусочку раздавали присутствующим. Каждая женщина относила свой кусочек в хлев и по крошке скармливала скотине.
Ещё в этот день ходили к родникам и молились Пресвятой Деве, потому что в народном представлении Её рождение связывали с кристально чистой водой. Воду в родниках вначале освящали, а затем набирали и несли домой, чтобы по глоточку пить по утрам.
По традиции, к молодоженам в этот день приходили в гости родные. Молодой семье полагалось показать порядок на дворе и в доме, похвастаться добром, нажитым со дня бракосочетания, а также домашней утварью и новыми нарядами. Главными на столе были пиво и румяный каравай, символизирующий солнце и силы природы. Гости хвалили молодых супругов и давали им наставления.
Приметы дня:
Какой день, такая и осень будет.
Если на растения ложится паутина, то в ближайшие дни погода будет теплой.
Красное небо сулит ветер и дождь.
На траве морозный иней – к дождю.
Листья осины на землю «лицом» вверх падают – к холодной зиме.
Низко летят перелетные птицы – к похолоданию.
Источник: vsyamagik.ru