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4 самых ранимых и обидчивых мужчины по знаку зодиака. Кто полон комплексов?

13:59 21.09.2020 Фото: pxhere
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Принято считать, что мужчин сложно довести до слез. Но только не этих 4 знаков зодиака. Астрологи полагают, что это самые обидчивые знаки зодиака. Они уходят в себя не столько от неприятного слова, сказанного в их адрес, сколько от собственных комплексов.

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Львы обижаются из-за того, что задевают их эго

Рак

Мужчина-Рак является самым обидчивым во всем зодиакальном круге. Все дело в его эмоциональности. Рака всегда переполняют чувства, а вот понять, что и как произошло, ему тяжело. Но в этом можно и найти плюс. Мужчина-Рак настоящий романтик и он чудесно понимает свою любимую женщину. Но порой с таким мужчиной бывает очень тяжело, поскольку нужно постоянно подбирать слова, чтобы не задеть его чувства и не обидеть. Не каждая женщина может быть с таким мужчиной, ведь многим хочется иметь рядом сильное плечо, а не плаксу.

Лев

Львы обижаются из-за того, что задевают их эго. Этот знак считает себя царем и все ему должны подчиняться, но как только кто-то не желает ему уступать, то Льва берет обида. Ведь как он такой статусный и сильный мог показать слабость и ею воспользовались.

Мужчину-Льва легко обидеть, если усомниться в его лидерстве, профессиональности и силе. Он сразу становиться хладнокровным и обидчика будет всячески игнорировать, пока тот не попросит прощение. А может и вовсе вычеркнет его со своего круга общения.

Дева

Складывается впечатление, что Дев нельзя обидеть, ведь уже с детства они учатся полагаться только на себя и вовсе не реагируют на критику. Но, мужчина-Дева — это оголенный нерв, стоит только задеть его самолюбие, как тут же он даст не менее обидчивый ответ.

Мужчину-Деву может обидеть чья-то глупость, которую он примет в свой адрес. С ним бывает сложно общаться, ведь он от всего требует совершенства.

Козерог

Многие полагают, что Козерог — это кремень и его тяжело обидеть. Но это далеко не так. Его очень легко задеть, но мужчина-Козерог не подаст этому виду, поскольку владеет прекрасной выдержкой и сдержанностью. Но в этом кроется главная опасность знака. Козерог все прекрасно помнит и в подходящий момент вспомнит о своей обиде и отомстит. Сделает это мастерски и виртуозно. И порой окружающие удивляются, как такой спокойный человек вдруг полез в драку.

Источник: rsute

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