Все молитвы Пресвятой Богородице: Как правильно читать молитвы святой

Молитв Богородице очень много. Связано это с тем, что названия образов Матери Божией тоже много

Молитв Богородице очень много. Связано это с тем, что названия образов Матери Божией тоже много. Молитвословы содержат специальные канонические тексты, которые используются перед любым Богородичным образом. Читать молитвенные прошения можно и без икон.

Жизнеописание Пресвятой Богородицы

Богородица упоминается в христианстве, как мать Иисуса Христа. Она является величайшей святой и почитаемой всеми личностью. В Библии упоминается под именем Мария. Жила она в Галилее, в Назарете. Было пророчество, которое гласило, что именно Марией будет зачат ребенок от святого духа. Иосиф же, муж ее, был предупрежден об этом ангелом Гавриилом. Так был рожден великий Иисус Христос.

Если верить писаниям, Мария жила первые три года с родителями, святым Иоакимом и святой Анной. Воспитание ребенка было праведным, в три года ее уже «ввели в храм». Там, в Иерусалимском Храме, Мария и осталась. Она воспитывалась и училась с остальными чистыми девами. Занималась рукоделием, изучала «Священное Писание».

Когда девушка достигла совершеннолетия, ей был избран супруг, которым стал Иосиф. По некоторым писаниям, благовещение произошло во время чтения молитв.

Казанская икона Божией Матери

Православные молитвы Богоматери о помощи и заступлении

Молитва Пресвятой Богородице может творить чудеса, она окрыляет, защищает от зла, помогает даже в непреодолимых ситуациях, которые могут произойти на пути человеческом. Известно более 500 молитв Божьей Матери. Каждый образ имеет свою историю и свое значение. Каждый верующий христианин носит с собой хоть и небольшую, но такую родную иконку Девы Марии.

Как правильно читать молитвы святой Богородице?

Никаких особых правил для чтения нет. Не так уж и существенно запоминать тексты наизусть. Для общения с Матерью Божьей нужно только:

Быть искренним;



Иметь чистые помыслы и желание молиться от сердца;Нужно не только всегда просить о помощи, но и не забывать о словах благодарности.

Чтобы понимать какому конкретно образу вам нужно молиться, лучше всего заранее побеседовать с батюшкой. Важно для молитвы и время, оно должно быть всегда постоянно. Нет определенных правил. Самые сильные молитвы ко Пресвятой Богородице должны исходить от сердца, тексты читаются от души и должны быть чистыми.

Молитва «Богородице, Дево, радуйся»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю, Благослове́на Ты в же́нах и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са роди́ла еси́ душ на́ших.

Молитва на Покров Пресвятой Богородицы

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы Богородице на каждый день недели

В воскресенье

О, Всемилостивая Дево Богородице, Мати щедрот и человеколюбия, прелюбезная надеждо и упование мое! О, Мати пресладкаго, превожделеннаго и всяку любы превосходящаго Спасителя Иисуса Христа, Человеколюбца и Бога моего, свете помраченныя души моея! К Тебе аз, многогрешный и безнадежный, припадаю, Тебе моя, источниче милосердия, Дево Марие, яже бездну милосердия и пучину щедрот и человеколюбия рождшая; помилуй мя, помилуй мя, вопию Ти болезненно, помилуй мя, всего уязвленнаго, в лютыя разбойники впадшаго и от одежды, в нюже облече мя Отец, увы мне, обнаженнаго. Тем и лежу наг от всякаго благотворения, возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Владычице моя Богородице, молю Тя смиренно, воззри на мя милостивым Твоим оком, и не возгнушайся мене, всего помраченнаго, всего оскверненнаго, всего в тине сластей и страстей погруженнаго, люте падшаго и возстати не могущаго. Умилосердися убо на мя, и даждь ми руку помощи, воздвигни мя из глубины греховныя, о радосте моя, избави мя от обышедших мя; просвети лице Твое на раба Твоего, спаси погибающаго, очисти оскверненнаго, возстави падшего люте: можеши бо вся, яко сущи Мати Бога Всемогущаго. Излей на мя елей милосердия Твоего и вино умиления точити ми подаждь: Тебе бо воистину едину надежду стяжах в животе моем; не отрини убо мене, к Тебе притекающаго, но виждь скорбь мою, Дево, и души желание, и сие приими и спаси мя, Ходатаице спасения моего. Аминь.

В понедельник

От скверных уст прими моление, о, нескверная, чистая и пречистая Дево Богородице, и не возгнушайся моих словес, о, радосте моя, но призри на мя, помилуй, Мати Зиждителя моего! Во время живота моего не остави мене: веси бо, Владычице, яко на Тя всю мою надежду возлагаю, и все упование мое о Тебе есть. Тем и во время смерти моея предстани ми, Помощнице моя, и не посрами мене тогда. Вем бо, вем, Дево, яко многих грехов повинен есмь, окаянный и трепещу, помышляя час оный: но, Радосте моя, яви ми тогда лице Твое, удиви на мне милость Твою, Ходатаице спасения моего; изми мя, Владычице, от лютости бесовския, и страшнаго и грознаго испытания воздушных духов, и злобы их избави, и всю тогдашнюю скорбь и печаль на радость преложи Твоим просвещением. И сподоби безбедно прейти ми начала и власти тьмы и достигнути поклонитися на престоле славы седящему Христу и Богу нашему со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки. Аминь.

Во вторник

О, Пресвятая Владычице моя Богородице, Ангелов и Архангелов, Херувимов и Серафимов пречестнейшая, и всех святых пресвятейшая, Дево Мати Божия! Спаси мя, смиреннаго и грешнаго раба Твоего: Ты бо веси, всемилостивая Госпоже, яко всю мою надежду по Бозе на Тя возлагаю, и несть ми иного прибежища спасительнаго, токмо Ты, Всеблагая: Ты моя крепость, Владычице, Ты моя и сила, Ты мое радование в скорбех, Ты мое пристанище во искушениях, Ты мое исправление в падениях. Ты и спасение мое всенадежное, о Мати Зиждителя и Господа моего. Помози ми, плавающему в пучине жития сего, люте обуреваему и бедствующу от потопления греховнаго. Даждь ми руку помощи, помощнице моя, и избави мя от тимения глубины, да не погрязну в бездне отчаяния: буря бо грехов и страстей возста на мя, и волны беззаконий погружают мя. Но Ты, милосердая Мати, в пристанище безстрастия настави и спаси мя, безнадежных надеждо и ходатаице спасения моего. Аминь.

В среду

Богородице, Ты еси упование мое, Ты ми еси стена и благонадежное пристанище и спасительное прибежище утомляемому страстей нахождений. Спаси мя от всех враг моих, гонящих душу мою и ловящих ю различными искушений на пути бо сем, По немуже хожду, многия сети сокрыша мя; многия соблазны, многая неудобства, многая прелести, многая немощи душевныя и телесныя уловляют мя в падения греховныя. И уже аз, окаянный, впадох в сети вражия, и связан и держим есмь ими: и что сотворю отчаянный аз, недоумею. Аще бо восхощу покаятися, нечувствием и ожесточением одержим есмь; аще же плакати понуждаются, не имам сокрушения сердечнаго и слез ни поне единыя капли. Увы, окаянства моего! увы, бедности моей! увы, лишения моего! К кому убо прибегну прочее повинный аз? Токмо к Тебе, благоутробная Мати Господа и Спаса нашего, ненадежных надеждо, стено и покрове к Тебе притекающих! Не отрини убо мене, блуднаго, не возгнушайся мене, сквернаго: Тебе бо во едину в жизни моей стяжах утеху, Дево Марие Богородице, и к Тебе единей во всякой нужде прибегаю со дерзновением: не остави убо мене в жизни сей и во время смерти моея предстани в помощь, помощнице моя, да узрят Тя вси врази мои и постыдятся, Тобою побежденнии, Владычице, ходатаице спасения моего. Аминь.

В четверг

Кто Тебе до достоянию ублажити может, Пресвятая Дево, кии уста воспета способны Твое величие, всяк смысл превосходящее? Вся преславная о Тебе содеянная таинства, Богородице, выше смысла и слова суть: красоте девства Твоего и пресветлой чистоте Твоей удивишася Херувимы и ужасошася Серафимы; чудесе бо рождества Твоего нетленнаго ни человеческий, ни ангельский язык изрещи может. От Тебе бо безлетный и единородный Сын Божий, Бог Слово, неизреченно воплощся, родися и с человеки поживе; и Тя, яко Матерь Свою, зело возвеличи, Царицу Тя всея твари показа, нам же известное спасения пристанище. Тем вей под кров Твой притекающий, различными скорбями и болезньми одержимии, приемлют от Тебе богатно утешение и исцеление, и Тобою от бед спасаются: Ты бо еси воистину Мати всех скорбящих и обремененных, печальных радость, больных целительница, юным хранительница, старости жезл, праведных похвала, грешным спасения надежда и к покаянию путеводительница: всем бо всегда предстательством Твоим помогавши и всех заступаеши, Всеблагая, прибегающих к Тебе с верою и любовию. Ты и мне помози, отчаянному деяний моих ради. Заступнице усердная рода христианскаго, заступи мя, да не до конца погибну во гресех, ибо не имам иного прибежища и покрова, разве Тебе, Владычице Мати Живота: не остави убо мене не презри мя, но имиже Сама веси судьбами спаси мя, яко благословенна еси во веки веков. Аминь.

В пятницу

Тебе предаю в защищение живот мой и по Бозе всю надежду спасения моего на Тя возлагаю, Владычице Дево Богородице. Молю Тя, раб Твой, не презри мя многия грехи имущаго, но виждь скорбь мою о сем и недоумение и подаждь ми ослабу и утешение, да не до конца погибну. Простри десницу Твою, Чистая, изми мя от тимения дел моих и постави на чистую пажить заповедей Христа, Царя и Бога моего, да творю я присно, Тобою укрепляем. От грехов моих лютых избави мя, Владычице, и покаяние спасительно мне ниспосли, к Своему Сыну и Богу Матерним ходатайством Твоим. Свет неизреченный возсиявшая, просвети мою тьму душевную, грехов ей прибывшую, Радосте моя, избави мя от обышедших мя невидимых врагов; грехи бо мои мнози и тяжки суть, врази мои люти зело, смерть близь, совесть моя мя обличает, геенна огненная устрашает, червь неусыпаемый, скрежет зубный, тартара тьма кромешняя в трепет мя приводит, ибо ожидают мя прияти, злых дел моих ради Увы мне! что сотворю тогда и к кому прибегну, да спасена будет душа моя! К Тебе единей, сладкая Марие Богородице, услаждающая, на Тя уповающим, горесть смерти, и избавляющая взывающих к Тебе от лютыя геены. Ты и мне помози, Всеблагая, не имущему тогда иныя помощи, токмо Тебе, Всепетая. Спаси мя от ужасов смертнаго часа и лютости тогда бесовския, спаси мя от власти духов злобных на мытарствах воздушных по смерти: яви, молю Тя, яви ми тогда пресветлое лице Твое, Владычице, и не остави мя безпомощнаго. О, милосердная Мати! Преклонися на милость ко мне лишенному милости от дел моих и умоли Его же родила еси плотию Христа, Спасителя и Бога нашего, нас ради на кресте пречистую кровь Свою излиявшаго, да и аз причастник буду заслуг Его крестных пред Отцем Его и их ради получу грехов прощение и вечное спасение и прославлю неизреченное милосердие Твое, Богородице, и Твое милостивое предстательство в безконечныя веки. Аминь.

В субботу

Радуйся, Дево Богородице, пристанище и предстательство убогия души моея, надеждо сладкая спасения моего! Радуйся, радость от Ангела приемшая в благовещении имеющаго воплотитися от Тебе Бога Слова! Радуйся, всех Зиждителя в Твоих ложеснах носившая! Радуйся, Бога плотию рождшая, миру Спасителя! Радуйся, в рождестве девство нетленно сохранившая! Радуйся, от волхвов дары приемшая и поклонение их от Тебе рождшемуся видевшая, и пастырей преславная о Нем словеса слышавшая и в сердце Твоем слагавшая! Радуйся, отрока Иисуса, Сына Твоего и Бога во храме, среди законоучителей, обретшая радостно! Радуйся, болезни лютыя в страдании крестном, распятии и смерти Сына Твоего и Бога, со ученики Его во славе небесней видевшая! Радуйся, от Него ниспосланнаго Духа Святаго, в горнице Сионстей в виде огненных языков нисшедшаго, со ученики Господни приемшая! Радуйся, на земле ангельски пожившая! Радуйся, чистотою и святынею вся ангельския чины и всех святых лики превосходящая! Радуйся, возвеличенная славою пришествием к Тебе Сына Твоего и Бога! Радуйся, Того святым рукам душу мою радостно предавшая! Радуйся, славно превознесенная Твоим на небеса с телом восшествием! Радуйся, по представлении Твоем боговидцем Апостолом в третий день явльшаяся! Радуйся, на небесех от Отца и Сына и Духа Святаго диадемою вечнаго царствия увенчанная! Радуйся, от всех небесных сил приснопеваемая! Радуйся, близ престола Пресвятыя Троицы на престоле славы возседящая! Радуйся, Бога с человеки примирения виновнице! Радуйся, небесными и земными господствующая Царице! Радуйся, яко ничтоже невозможно есть Твоему ходатайству! Радуйся, яко вси верно к Тебе претекающии спасаются! Радуйся, яко Тобою скорбящии утешение, болящии исцеление, бедствующии благовременну помощь получают! Молю убо Тя, обрадованная Владычице, потреби и во мне печаль греховную и даждь ми радость спасения, даждь ми слезы утешительныя, умиление всегдашнее, покаяние истинное и исправление совершенное. Не возгнушайся мене, Владычице, но приими милостиво сии гласы радостныя, мною убогим Тебе приносимыя, и предстани ми в помощь во время безпомощия моего в час страшный оный, егда разлучитися имать душа моя от окаяннаго моего тела; тогда, молю, предстани ми в помощь и избави мя, повиннаго во гресех, наказания за них вечнаго, да не явлюся радование бесов и пища геенне огненной. Ей, Владычице моя, не попусти узрети души моей страшнаго и грознаго прещения и истязания демонскаго, грешникам уготованнаго, но предвари и спаси мя раба Твоего в час оный ужасный, да славлю Тя во веки, едина надежда моя и Ходатаице спасения моего. Аминь.

Пяточисленные молитвы

Начало к сим молитвам

Слава Тебе, Христу Богу Моему, не погубившему мя грешнаго со беззаконьми моими, но даже доселе грехом моим потерпевшему. (Поклон)

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам; даруй ми, Господи, да ни словом, ни делом, ни помышлением прогневаю Тя, Создателя моего, но вся дела моя, советы и помышления да будут во славу Пресвятаго имени Твоего. (Поклон)

Боже, милостив буди мне, грешному, во всей жизни моей: во исходе моем и по кончине моей не остави мене. (Поклон)

Сие, падши ниц на земли, глаголи:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, приими умершаго мя душею и умом. Приими мя грешнаго, блудника, сквернаго душею и телом. Отыми неприязнь безстудную и не отврати лица Твоего от мене, не рцы, Владыко: «Не вем, кто еси», но вонми гласу моления моего; спаси мя, яко имеяй множество щедрот и не хощеши смерти грешника; не оставлю же Тя, Создателя моего, и не отступлю от Тебе, дондеже послушаеши мя и даси всем грехом моим прощение, молитв ради Пречистыя Матери Твоея, предстательства Честных Небесных Сил безплотных, святаго славнаго Ангела хранителя моего, Пророка же и Предтечи и Крестителя Иоанна, богоглаголивых Апостол, светлых и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших и всех Твоих святых, помилуй и спаси мя грешнаго. Аминь.

Царю Небесный…, Трисвятое…, Отче наш… Яко Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Богородице Дево, радуйся…

По сем:

Молитва 1-я

О Мати Милосердая, Дево Марие, аз грешный и непотребный раб Твой, воспоминающи Твоя болезни, егда Ты услышала от Симеона Пророка о немилостивном убиении Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, приношу сию Тебе молитву и Архангельское обрадование, приими в честь и память болезней Твоих и умоли Сына Твоего — Господа нашего Иисуса Христа, да дарует ми познание грехов и жаление о них. (Поклон)

Молитва 2-я

Отче наш… Яко Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Богородице Дево, радуйся…

О, Богоблаженная и Пренепорочная Отроковице, Мати и Дево, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда позабыла Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, в церкви и три дни Его не видела еси; умоли Его и испроси у Него всех грехов моих прощение и оставление, Едина Благословенная. (Поклон)

Молитва 3-я

Отче наш… Яко Твое есть Царство… Богородице Дево, радуйся…

О, Мати Света, Преблагословенная Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, поймана и связана слышала еси. Умоли Его, да возвратит мне добродетели, через грех изгибшия, да Тя, Пречистая, во веки величаю. (Поклон)

Молитва 4-я

Отче наш… Яко Твое есть Царство… Богородице Дево, радуйся…

О, Милосердия Источниче, Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда на Кресте между разбойники видела еси Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Егоже умоли, Владычице, да подаст ми дар милосердия Своего в час смерти моея и да напитает мя Телом и Кровию Своею Божественною, да Тя, Заступницу, славлю во веки. (Поклон)

Молитва 5-я

Отче наш… Яко Твое есть Царство… Борогодице Дево, радуйся…

О, Надеждо моя, Пречистая Дево Богородице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и память болезни Твоея, егда видела еси Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, во гробе полагаема. Егоже умоли, Владычице, да явится мне в час смерти моея и да приимет душу мою в живот вечный. Аминь. (Поклон)

О, Премилостивая Дево, Госпоже Богородице, чадолюбивая Горлице, небесе и земли Самодержавная Царице, любезная Приемнице всех простирающих к Тебе свои мольбы, печальных Утешительнице, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, пяточисленное сие моление, в нем же воспоминаю земные и небесныя Твоя радости, умильно вопиюща к Тебе сице:

Земные радости

Радуйся, заченшая во чреве без семене Христа Бога нашего. Радуйся, во чреве без болезни носившая Того. Радуйся, порождшая чудным смотрением. Радуйся, восприимшая от волхвов-царей дары и поклонение. Радуйся, яко обрела еси посреди учителей Своего Сына и Бога. Радуйся, яко Рождество Твое преславно из мертвых воста. Радуйся, видевшая возносящагося Своего Создателя, к Нему же сама душею и телом возшла еси.

Небесные радости

Радуйся, девства ради Своего, паче Ангел и всех святых Преславная. Радуйся, близ Пресвятыя Троицы просияющая. Радуйся, Миротворице наша. Радуйся, Властительнице, обладающая всеми Небесными Силами. Радуйся, паче всех дерзновение к Сыну и Богу Своему имущая. Радуйся, милосердая Мати всем, к Тебе прибегающим. Радуйся, яко Твое веселие во веки не скончается!

И мне недостойному, по неложному обещанию Твоему, в день исхода моего милостива предстани, да Твоим руководством управлен буду к горнему Иерусалиму, в нем же прославленно царствуеши с Сыном Твоим и Богом нашим, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и с Пресвятым Духом безконечныя веки веков. Аминь.

От скверных устен моих, от мерзкаго сердца, от нечистаго языка и от души оскверненной приими, Госпоже Царице, сие похваление, Радосте моя. Приими, якоже вдовии прияла сии две лепты, и даруй ми принести Твоей благости дар достоин. О Владычице моя Пречистая Дево, Небесная Царице, якоже хощеши и волиши, паче же научи мя, что ми подобает Тебе, Матери Божией, глаголати к Тебе единой грешных прибежищу и утешению. Радуйся, Владычице, да и аз, многогрешный раб Твой, радостно зову Тебе, всепетой Матери Христа Бога нашего. Аминь.

На Твой Пресвятый образ взирая, яко истинную самую Тя зрю Богородицу, верою сердечною от души припадаю и поклоняюся с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господом нашим Иисусом Христом, боголепно почитаю и молю Тя со слезами: покрый мя покровом Твоим, от враг видимых и невидимых, Ты бо род человеческий ввела еси в Царство Небесное. Аминь.

По сем:

Достойно есть, яко воистину…

Слава и благодарение Господу за все!

Благодарственная молитва Богородице

Тебе, Матерь Божию, хвалим; Тя, Марие, Деву Богородицу исповедуем; Тя, превечнаго Отца Дщерь, вся земля величает. Тебе вси Ангели и Архангели и вся Начала смиренно служат; Тебе вся Власти, Престоли, Господствия и вся превышния Силы небесныя повинуются. Тебе Херувими и Серафими радующеся предстоят и непрестанным гласом вопиют: Святая Богородице Мати, полны суть небеса и земля величества славы плода чрева Твоего. Тебе преславный апостольский лик своего Творца Матерь восхваляет; Тебе мучеников множество Богородицу величает; Тебе преславный исповедников сонм Бога Слова храм нарицает; Тебе господственнии полцы девства образ проповедают; Тебе вся небесная воинства Царицу Небесную восхваляют. Тебе по всей вселенней Церковь святая прославляет, Матерь Божию почитающи; Тя истиннаго Царя небеснаго Отроковицу превозносит. Ты еси Ангелом Госпожа, Ты еси райская дверь, Ты лествица Царствия Небеснаго, Ты Царя славы чертог, Ты ковчег благочестия и благодати, Ты еси бездна щедрот, Ты еси прибежище грешных. Ты Мати Спасителева, Ты свобождения ради пленнаго человека, Бога восприяла еси во чреве. Тобою попран бысть враг; Ты отверзла еси верным двери Царствия Небеснаго. Ты одесную Бога стоиши; Ты Бога за нас молиши, Дево Марие, Иже будет судити живым и мертвым. Тя убо просим, Заступницу пред Сыном Твоим и Богом, Иже кровию Своею нас искупи, да мзду восприимем в вечной славе. Спаси люди Твоя, Богородице, и благослови достояние Твое, яко да будем причастницы наследия Твоего; упаси и соблюди нас даже до века. На всяк день, о Пресвятая, хвалити и ублажати Тя желаем сердцем и устами. Сподоби, Премилосердая Мати, ныне и всегда от греха сохранитися нам; помилуй нас, Заступнице, помилуй нас. Буди милость Твоя на нас, якоже на Тя уповахом во веки. Аминь.

Молитвы перед иконами Божией Матери

Молитва пред иконою Божией Матери «Живоносный источник»

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прибе́жище си́рых и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь: помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предста́тельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Максимовская»

Нескве́рная, небла́зная, нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва человеком пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего Небе́сным совоку́пльшая, я́же ненаде́жных еди́на наде́ждо и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих и всех христиа́н прибе́жище! Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша. Но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне, гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́ е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на и на́шего Влады́ку и Го́спода, Ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельница и Помо́щница, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя, и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи, в стра́шный же день Суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи: Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Остробрамская»

К кому возопию, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой услы́шит и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам гре́шным? Кто па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? у́слы́ши стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице и Ма́ти Бо́га моего́. Не пре́зри и́щущаго Твоея́ по́мощи и не отри́ни мене́ гре́шнаго, Цари́це Небе́сная. Научи́ мене́ во́лю Сы́на Твоего́ исполня́ти и да́руй жела́ние Того́ святы́я за́поведи твори́ти. Ропта́ния же моего́ ра́ди, в ско́рбех бы́вшаго, не отступи́ от мене́, но пребу́ди ми малове́рному покро́в и заступле́ние. Твои́м хода́тайством прегреше́ния моя́ покры́й, от ви́димых и неви́димых враг защити́, сердца́ вражду́ющих на мя умягчи́ и Христо́вою любо́вию сия́ согре́й. Мне же немощно́му да́руй Твою́ всеси́льную по́мощь, во е́же грехо́вныя моя́ стра́сти препобеди́ти, да покая́нием и жития́ моего́ до́брым исправле́нием очище́н быв, про́чее вре́мя земна́го стра́нствия моего́ в послуша́нии Це́ркви Сы́на Твоего́ без поро́ка прейти́ сподо́блюся. В час же кончи́ны моея́ предста́ни мне, всех христиа́н упова́ние су́щи, и ве́ру мою́ во о́ный тя́жкий день утверди́, а по отше́ствии мое́м всеси́льную моли́тву Твою́ о мне вознеси́, да поми́лует мя Госпо́дь и прича́стника мя Его безконе́чных ра́достей да сотвори́т во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Черниговская-Ильинская»

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас!

О Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице моя Богоро́дице, Небе́сная Цари́це! Спаси́ и поми́луй мя, гре́шнаго раба́ твоего́, от напра́сныя клеветы́, от вся́кия беды́ и напа́сти и внеза́пныя сме́рти. Поми́луй мя в дневны́х часе́х, и у́тренних, и вече́рних, и во вся́кое вре́мя сохрани́ мя: стоя́ща, седя́ща соблюди́, и на вся́ком пути́ ходя́ща, и в нощны́х часе́х спя́ща снабди́, покры́й и заступи́. Защити́ мя, Влады́чице Богоро́дице, от всех враг мои́х ви́димых и неви́димых и от вся́каго зла́го обстоя́ния. На вся́ком ме́сте и на вся́кое вре́мя бу́ди ми, Ма́ти Преблага́я, стена́ необори́мая и заступле́ние кре́пкое.

О Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Де́во Богоро́дице! Приими́ недосто́йную моли́тву мою́, и сохрани́ мя от внеза́пныя сме́рти, и дару́й ми пре́жде конца́ покая́ние.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас!

Ты мне Храни́тельница жи́зни всея́ яви́ся, Пречи́стая; Ты мене́ изба́ви от бесо́в в час сме́рти; Ты и по сме́рти мене́ упоко́й.

Под Твою́ ми́лость прибега́ем, Богоро́дице Де́во: моле́ний на́ших не пре́зри в ско́рбех, но от бед изба́ви нас, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас! Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Почаевская»

О Всеми́лостивая Госпоже́, Цари́це и Влады́чице, от всех родо́в избра́нная и все́ми ро́ды Небе́сными и земны́ми ублажа́емая! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щий пред свято́ю ико́ною Твое́ю и усе́рдно к Тебе́ моля́щийся наро́д сей, и сотвори́ предста́тельством и заступле́нием Твои́м у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да никто́же изы́дет отсю́ду упова́ния своего́ тощ и посра́млен в наде́жде свое́й, но да прии́мет ки́йждо от Тебе́ вся, по благо́му изволе́нию се́рдца своего́ и по ну́жде и потре́бе свое́й, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. При́зри благосе́рдием, Всепе́тая Богоро́дице, и на оби́тель сию́, Твои́м и́менем нарица́ющуюся, ю́же от лет дре́вних возлюби́ла еси́, избра́вши ее́ в достоя́ние Себе́, и неоску́дно источа́ющи то́ки исцеле́ний от чудотво́рныя ико́ны Твоея́ и от приснотеку́щаго исто́чника, в сле́де стопы́ Твоея́ нам откры́таго, и сохра́ни ю от вся́каго прило́га и наве́та вра́жия, я́коже дре́вле сохрани́ла еси́ Твои́м явле́нием це́лу и неврежде́нну от лю́таго наше́ствия ага́рянскаго, да вы́ну воспева́ется и сла́вится в ней Пресвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и Твое́ пресла́вное у́спе́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Иверская»

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти́ су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ино́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, немощны́м, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й боле́зненная сердца́ на́ша и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Предста́тельница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Спорительница хлебов»

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и всех люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших, Ты, Влады́чице, низпосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, се́лам и ни́вам, и коему́ждо до́му, на Тя упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя: бу́ди и нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельница, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кое же соо́бщество, вся́кий дом и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, всех вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: «Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь». Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой душе́ христиа́нстей и всей стране́ на́шей исхода́тайствуй мир и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Казанская»

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю (и чудотво́рною) ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́. Умоли́, милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ Святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия, и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в ско́рби су́щим: ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́ти Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́: никто́же бо притека́яй к Тебе́ просра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас, ны́не в день ско́рби пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належа́щия на нас ско́рби и печа́ли в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ ны Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емыя ра́дости во Ца́рствии Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих! При́зри с высоты́ небе́снаго вели́чия Твоего́ на мя непотре́бнаго, ко святе́й ико́не Твое́й припа́дающа, услы́ши ско́ро смире́нную моли́тву мене́ гре́шнаго и принеси́ ю к Сы́ну Твоему́: умоли́ Его́, да озари́т мра́чную ду́шу мою́ све́том Боже́ственныя благода́ти Своея́ и очи́стит ум мой от по́мыслов су́етных, да умири́т стра́ждущее мое́ се́рдце и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т мя на до́брая дела́ и укрепи́т рабо́тати Ему́ со стра́хом, да прости́т вся соде́янная мно́ю зла́я, да изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т Небе́снаго Своего́ Ца́рствия. О Преблагослове́нная Богоро́дице! Ты благоизво́лила еси́ нарещи́ся во о́бразе Твое́м Скоропослу́шница, повелева́ющи всем притека́ти к Тебе́ с ве́рою: не пре́зри у́бо мене́ ско́рбнаго и не попусти́ поги́бнути мне в бе́здне грехо́в мои́х. На Тя по Бо́зе все мое́ упова́ние и наде́жда спасе́ния, и Твоему́ покро́ву и предста́тельству вруча́ю себе́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Нечаянная Радость»

О Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всеблага́я, ца́рствующаго гра́да и свята́го хра́ма сего́ Покро́ве, всех су́щих во гресе́х и ско́рбех, беда́х же и боле́знех ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое: и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но неча́янную ра́дость покая́ния тому́ дарова́ла еси́ и усе́рдным к Сы́ну Твоему́ хода́тайством Сего́ ко проще́нию гре́шника преклони́ла еси́, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных раб Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием пред цельбоно́сным Образом Твои́м покланя́ющимся, по коего́ждо потре́бе неча́янную ра́дость да́рует: гре́шником, во глубине́ зол и страсте́й углеба́ющим – вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние же и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех – утеше́ние; в беда́х и озлобле́ниих пребыва́ющим – соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́жным – наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим – непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим – ми́лость; су́щим в боле́зни – исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум – ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь – па́мять сме́ртную, умиле́ние и о гресе́х сокруше́ние, дух бодр и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду. О Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися ко всем чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние: во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до после́дняго их сконча́ния во бла́гости соблю́ди; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое зло́е и богопроти́вное начина́ние разруши́; в недоуме́нии и злых обстоя́ниих су́щим незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ низпосли́; от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́, от всех злых челове́к и от враг ви́димых и неви́димых лю́ди Твоя́ защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай; путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние, оби́димым и непра́ведно гони́мым заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим пода́ждь примире́ние, и всем нам друг ко дру́гу любо́вь и мир, благоче́стие же и здра́вие со долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́; ма́терем, де́ти родя́щим, ско́рое пода́ждь разреше́ние; младе́нцы воспита́й; ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, и воздержа́нию, и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния сва́ры единокро́вныя лю́ди ми́ром и любо́вию огради́; сирота́м бу́ди Ма́ти, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я, и всему́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и в нечистоту́ па́дшия из бе́здны поги́бели изведи́; вдови́цам бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл; от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви и всем нам христиа́нскую кончи́ну жи́зни на́шея, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Христо́ве да́руй; преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со Ангелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́, сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́ и о всех усо́пших, па́че же о сих, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их моля́щихся, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица: да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и сие́ ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Млекопитательница»

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й ико́не, на рука́х нося́щую и млеко́м пита́ющую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. Аще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че Ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному Образу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви. Да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́еми от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нцев и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́. О Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́, и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас, в день ско́рби пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и немоще́м на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша просла́вим Тя, милосе́рдую Засту́пницу и ве́рную наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Утоли моя печали»

Де́во Влады́чице Богоро́дице, па́че естества́ и сло́ва ро́ждшая Единоро́дное Бо́жие Сло́во, Творца́ и Влады́ку всея́ ви́димыя и неви́димыя тва́ри, Еди́наго от Тро́ицы Бо́га, и Бо́га и Челове́ка, оби́тель Божества́ я́вльшаяся, вмести́лище вся́кия святы́ни и благода́ти, в не́мже, по благоволе́нию Бо́га и Отца́, соде́йствующу Свято́му Ду́ху, всели́ся исполне́ние Божества́ теле́сне; ца́рским и боголе́пным досто́инством несравне́нно превознесе́нная и над вся́кою тва́рию преиму́щая, сла́во и утеше́ние, и неизрече́нное весе́лие Ангелов, апо́столов же и проро́ков ца́рственный ве́нче, му́чеников преесте́ственное и ди́вное му́жество, Побо́рнице в по́двизех и Пода́тельнице побе́ды, уготовля́ющая подви́жником венцы́ и воздая́ния ве́чная и боголе́пная, вся́кия че́сти превы́сшая, честь и сла́во преподо́бных, непогреши́тельная Путеуказа́тельнице и Наста́внице безмо́лвия, дверь открове́ний и духо́вных та́ин, исто́чниче све́та, врата́ ве́чныя жи́зни, неистощи́мая реко́ милосе́рдия, неисчерпа́емое мо́ре всех боголе́пных дарова́ний и чуде́с! Тебе́ про́сим и Тебе́ мо́лим, сострада́тельнейшую Ма́терь человеколюби́ваго Влады́ки: бу́ди ми́лостива к нам, смире́нным и недосто́йным рабо́м Твои́м, при́зри благосе́рдием на плене́ние и смире́ние на́ше, уврачу́й сокруше́ния душ и теле́с на́ших, разсе́й ви́димыя и неви́димыя враги́, бу́ди нам недосто́йным столп кре́пок пред лице́м враг на́ших, бра́нное ору́жие, си́льное ополче́ние, Воево́да и необори́мая Побо́рница: яви́ ны́не на нас дре́вния и ди́вныя ми́лости Твоя́, да уве́дят беззако́ннии врази́ на́ши, я́ко Сын Твой и Бог Еди́н есть Царь и Влады́ка, я́ко Ты еси́ вои́стину Богоро́дица, ро́ждшая по пло́ти Истиннаго Бо́га, я́ко вся Тебе́ возмо́жна суть, и ели́ка а́ще восхо́щеши, Влады́чице, власть и́маши вся сия́ соверши́ти на Небеси́ и на земли́, и на вся́ко проше́ние дарова́ти, ели́ка коему́ждо поле́зна суть: боля́щим здра́вие, в мо́ри же су́щим тишину́ и благо́е пла́вание. Путеше́ствующим у́бо спутеше́ствуй и сохраня́й я, плене́нныя спаса́й от го́рькаго ра́бства, уте́ши печа́льныя, облегчи́ нищету́ и вся́кое ино́е теле́сное злострада́ние: всех свободи́ от душе́вных неду́г и страсте́й неви́димыми Твои́ми предста́тельствы и наставле́нии, я́ко да безпоро́чно и непреткнове́нно путь сея́ вре́менныя жи́зни соверши́вше, насле́дим Тобо́ю и о́ная ве́чная бла́га во Ца́рствии Небе́снем. Спаси́ моли́твами Твои́ми, Влады́чице, сию́ Тебе́ наипа́че посвяще́нную па́ству, вся́кий град и страну́, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни, и вся́кий пра́ведно на ны дви́жимый гнев отврати́, благоволе́нием и благода́тию Единоро́днаго Сы́на и Бо́га Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Присносу́щным и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Прибавление ума»

Богоро́дице Пречи́стая, до́ме, его́же созда́ Себе́ Прему́дрость Бо́жия, даро́в духо́вных Пода́тельнице, от ми́ра к преми́рным ум наш возводя́щая и всех к позна́нию ра́зума приводя́щая! Приими́ моле́бное пе́ние от нас, недосто́йных раб Твои́х, с ве́рою и умиле́нием покланя́ющихся пред пречи́стым о́бразом Твои́м. Умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да да́рует власте́м на́шим му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, па́стырем му́дрость духо́вную, ре́вность и бде́ние о душа́х на́ших, наста́вником смиренному́дрие, ча́дом послуша́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух смире́ния и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. И ны́не, всепе́тая, вселюби́мая на́ша Ма́ти, пода́й нам ума́ прибавле́ние, умири́, соедини́ во вражде́ и разделе́нии су́щия и положи́ им соу́з любве́ неразреши́мый, всех заблу́ждших от неразу́мия к све́ту и́стины Христо́вы обрати́, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию научи́, сло́во прему́дрости и душеполе́зное зна́ние прося́щим да́руй, осени́ нас ве́чною ра́достию, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. Мы же, сла́вная дела́ и многоразу́мную прему́дрость Бо́жию в ми́ре и жи́зни на́шей ви́дяще, устрани́мся земны́я суеты́ и изли́шних жите́йских попече́ний, и ум и се́рдце на́ше на Небеса́ возведе́м, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние в Тро́ице сла́вимому Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Взыскание погибших»

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице, Спору́чнице гре́шных и Взыска́ние поги́бших! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́: воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице: Ты ве́си вся не́мощи и согре́шения на́ша. К Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо еси́, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жи́зни на́шея ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися во оби́телех Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Державная»

О ми́ра Засту́пнице, Ма́ти Всепе́тая! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю Держа́вною, усе́рдно мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́. Умоли́, милосе́рдая Ма́ти Све́та, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сладча́йшаго Го́спода Иису́са Христа́: да сохрани́т в ми́ре страну́ на́шу, да утверди́т держа́ву на́шу во благоде́нствии и изба́вит нас от междоусо́бныя бра́ни; да укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную и незы́блему соблюде́т ю от неве́рия, раско́ла и ересе́й. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Засту́пница пред Бо́гом, пра́ведный гнев Его́ умягча́ющая. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от гла́да, скорбе́й и боле́зней. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние согреше́ний на́ших, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровская»

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице и Присноде́во Мари́е, еди́ная наде́ждо нам гре́шным! К Тебе́ прибега́ем и Тебе́ мо́лим, я́ко ве́лие и́маши дерзнове́ние к ро́ждшемуся от Тебе́ по пло́ти Го́споду Бо́гу и Спаси́телю на́шему Иису́су Христу́. Не пре́зри слез на́ших, не возгнуша́йся воздыха́ний на́ших, не отри́ни ско́рби на́шея, не посрами́ упова́ния на́шего на Тя, но Ма́терними моле́нии Твои́ми умоли́ Го́спода Бо́га, да сподо́бит нас, гре́шных и недосто́йных, свободи́тися от грехо́в и страсте́й душе́вных и теле́сных, и ми́ру у́бо умре́ти, а Ему́ Еди́ному жи́ти по вся дни жи́зни на́шея. О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице! Путеше́ствующим спутеше́ствуй и огражда́й и охраня́й о́ныя, изба́ви плене́нных от плене́ния, свободи́ стра́ждущих от бед, уте́ши су́щих в печа́ли, ско́рбех и напа́стех, облегчи́ нищету́ и вся́ко злострада́ние теле́сное, и да́руй всем вся потре́бная к животу́, благоче́стию и жи́зни вре́менней. Спаси́, Влады́чице, вся страны́ и гра́ды, и сию́ страну́ и сей град, и́мже сия́ чудотво́рная и свята́я ико́на Твоя́ даде́ся во утеше́ние и огражде́ние: изба́ви я от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, и отврати́ вся́кий гнев, на ны пра́ведно дви́жимый. Да́руй нам вре́мя на покая́ние и обраще́ние, изба́ви нас от внеза́пныя сме́рти и во вре́мя исхо́да на́шего предста́ни нам я́вльшися, Де́во Богоро́дице, и изба́ви нас от возду́шных мыта́рств князе́й ве́ка сего́, сподо́би на Стра́шнем Суде́ Христо́ве ста́ти одесну́ю, и соде́лай нас насле́дники ве́чных благ, да сла́вим великоле́пое и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Святы́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

О Премилосе́рдная Влады́чице! К Твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ми́лостиво услы́ши нас: жен, дете́й, ма́терей и тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мых, и того́ ра́ди от ма́тере своея́, Це́ркве Христо́вой, и спасе́ния отпа́дающих, бра́тий и сесте́р и сро́дник на́ших исцели́. О Ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́сь серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ их. Умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Своея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т нас в трезве́нии и целому́дрии. Приими́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы ма́терей, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих, жен, о му́жех свои́х рыда́ющих, чад си́рых и убо́гих, заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих. И да прии́дет сей вопль наш, моли́твами Твои́ми, ко Престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помози́ пройти́ непреткнове́нно возду́шная мыта́рства, моли́твами Твои́ми изба́ви нас ве́чнаго осужде́ния, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емыя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Жировицкая»

О Премилосе́рдная Госпоже́, Де́во Богоро́дице! Ки́има устна́ма прикосну́ся ко святы́ни Твое́й, или́ ки́ими словесы́ испове́м щедро́ты Твоя́, лю́дем явля́емыя: никто́же бо, притека́яй к Тебе́, отхо́дит тощ и не услы́шан. От ю́ности моея́ взыска́х по́мощи и заступле́ния Твоего́, и николи́же лише́н бых милосе́рдия Твоего́. Зри́ши, Госпоже́, ско́рби се́рдца моего́ и я́звы души́ моея́ ве́си. И ны́не, коленопреклоне́нно предстоя́ пред пречи́стым Твои́м о́бразом, моле́ния моя́ приношу́ Ти. Не лиши́ мя всеси́льнаго хода́тайства Твоего́ в день ско́рби моея́, и в день печа́ли моея́ заступи́ мя. То́ка слез мои́х не отврати́ся, Влады́чице, и ра́дости мое́ се́рдце испо́лни. Прибе́жище и предста́тельство бу́ди мне, Ми́лостивая, и све́та Твоего́ заря́ми ум мой просвети́. И не то́кмо о себе́ молю́ Тя, но и о лю́дех, притека́ющих к заступле́нию Твоему́.

Це́рковь Сы́на Твоего́ по бла́гости соблюди́, и огради́ ю от злоко́зненных наве́тов враг, возстаю́щих на ню. Архипа́стырем на́шим посли́ по́мощь Твою́ во апо́стольстве, и сохрани́ их здра́вы, долгоде́нствующи, пра́во пра́вящи сло́во и́стины Госпо́дни. Па́стырем испроси́ у Бо́га, Сы́на Твоего́, ре́вность и бде́ние о душа́х вруче́ннаго им ста́да слове́снаго, и дух ра́зума и благоче́стия, чистоты́ и пра́вды Боже́ственныя им низпосли́.

Испроси́ та́кожде, Влады́чице, у Го́спода власть предержа́щим и градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, всем же притека́ющим к Тебе́ дух целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́.

Еще́ же молю́ Тя, Премилосе́рдная, осени́ страну́ на́шу кро́вом Твоея́ благосты́ни, и изба́ви ю от бе́дствий стихи́йных, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бных нестрое́ний, да вси, живу́щии в ней, в любве́ и ми́ре пребыва́юще, ти́хое и безмяте́жное житие́ поживу́т, и благ ве́чных моли́твами Твои́ми унасле́дивше, возмо́гут ку́пно с Тобо́ю восхваля́ти Бо́га на небеси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Владимирская»

О Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, Небе́сная Цари́це, всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше упова́ние! Благодари́м Тя о всех благодея́ниих, росси́йским лю́дем от Тебе́ бы́вших, отдре́вле и додне́сь от чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нных. И ны́не, Преблага́я Влады́чице, при́зри на ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Твоя́, яви́ нам ми́лость Твою́ и моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, о е́же изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́тися ца́рствующим градо́м, вся́кому гра́ду и ве́си, и всей стране́ на́шей, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни. Сохрани́ и умудри́ па́стырей Це́ркве, е́же досто́йно пасти́ ста́до Христо́во и пра́во пра́вити сло́во и́стины; укрепи́ христолюби́вое всеросси́йское во́инство, пода́ждь дух сове́та и ра́зума военача́льником, градонача́льником и всем, Иже во вла́сти суть; низпосли́ свято́е Твое́ благослове́ние и всем правосла́вным христиа́ном, покланя́ющимся Ти и моля́щимся пред цельбоно́сною Твое́ю ико́ною. Бу́ди нам Засту́пница и Хода́таица пред Престо́лом Всевы́шняго, иде́же предстои́ши. К кому́ у́бо прибе́гнем, а́ще не к Тебе́, Влады́чице? Кому́ принесе́м сле́зы и воздыха́ния, а́ще не Тебе́, Пресвята́я Богоро́дице? Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Небе́сная Цари́це. Под Твой покро́в притека́ем: моли́твами Твои́ми низпосли́ нам мир, здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, изба́ви ны от вся́ких бед и скорбе́й, от вся́ких неду́гов и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти и от всех озлобле́ний враго́в ви́димых и неви́димых. Вразуми́ и научи́ ны, о Всеми́лостивая Засту́пнице, путь земна́го сего́ жития́ безгре́шно прейти́. Ты ве́си не́мощи на́ша, ве́си и согреше́ния на́ша, но и ве́ру ве́си, и упова́ние ви́диши: те́мже да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни и умягчи́ зла́я сердца́ на́ша. Укрепи́ в нас пра́вую ве́ру, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух смире́ния, терпе́ния и любве́, в до́брых де́лех преуспе́яние: изба́ви же нас от искуше́ний, от па́губных душевре́дных уче́ний, от неве́рия, развраще́ния и поги́бели ве́чныя. Тебе́ у́бо про́сим, Пречи́стая Влады́чице, и припа́дающе пред свято́ю Твое́ю ико́ною, мо́лимся: умилосе́рдися на ны и поми́луй ны, в Стра́шный же день Суда́ хода́тайством и заступле́нием Твои́м сподо́би ны ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Достойно есть» (Милующая)

О Пресвята́я и Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице! Припа́дающе ко святе́й ико́не Твое́й, смире́нно мо́лимся Тебе́: вонми́ гла́су моле́ния на́шего, виждь ско́рби, виждь беды́ на́ша, и я́ко любвеоби́льная Ма́ти, потщи́ся на по́мощь нам безпомо́щным: умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да не погуби́т нас за беззако́ния на́ша, но да яви́т нам человеколю́бно Свою́ ми́лость. Испроси́ нам, Влады́чице, у бла́гости Его́ теле́сное здра́вие, и душе́вное спасе́ние, и ми́рное житие́, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. И я́коже дре́вле призре́ла еси́ ми́лостивно на смире́нное славосло́вие послу́шника Афо́нскаго, воспева́вшаго Тя пред пречи́стою ико́ною Твое́ю, и Ангела к нему́ посла́ла еси́, да научи́т его́ воспева́ти песнь небе́сную, е́юже славосло́вят Тя Ангели, та́ко и ны́не приими́ на́ше усе́рдное молитвосло́вие, Тебе́ приноси́мое. О Цари́це Всепе́тая! Простри́ ко Го́споду богоно́снии Твои́ ру́це, и́миже Богомладе́нца Иису́са Христа́ носи́ла еси́, и умоли́ Его́ изба́вити нас от вся́каго зла. Яви́, Влады́чице, Твою́ ми́лость к нам: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помози́ и сподо́би нас благоче́стно житие́ сие́ земно́е соверши́ти, христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти и Небе́сное Ца́рствие насле́дити, Ма́терним хода́тайством Твои́м к ро́ждшемуся от Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Умягчение злых сердец»

О многострада́льная Ма́ти Бо́жия, превы́сшая всех дще́рей земли́ по чистоте́ Твое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на земли́ перенесе́нных! Приими́ многоболе́зненная воздыха́ния на́ша и сохрани́ нас под кро́вом Твоея́ ми́лости. Ино́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства, ра́зве Тебе́, не ве́мы, но я́ко дерзнове́ние иму́щи ко Иже из Тебе́ Рожде́нному, помози́ и спаси́ ны моли́твами Твои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ти в Тро́ице Еди́наго Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Тихвинской»

Благодарим Тя, о Преблагая и Пречистая, Преблагословенная Дево, Владычице, Мати Христа Бога нашего, о всех благодеяниих Твоих, яже показала еси роду человеческому, наипаче же нам, христоименитым людем российским, о нихже ниже самый ангельский язык к похвалению доволен будет. Благодарим Тя, якоже и ныне удивила еси неизреченную Твою милость на нас, недостойных рабех Твоих, преестественным самопришествием Пречистыя Твоея иконы, ею же всю просветила еси Российскую страну. Темже и мы, грешнии, со страхом и радостию покланяющеся, вопием Ти: о Пресвятая Дево, Царице и Богородице, спаси и помилуй люди Твоя, и подаждь им победы на вся враги их, и сохрани царствующия грады, и вся грады и страны христианския, и сей святый храм от всякаго навета вражия избави, и всем вся на пользу даруй, ныне пришедшим с верою и молящимся рабом Твоим, и поклоняющимся Пресвятому образу Твоему, яко благословенна еси с рождшимся от Тебе Сыном и Богом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Троеручица»

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю ико́ною Твое́ю, воспомина́юще пресла́вное чу́до Твое́, исцеле́нием усече́нныя десни́цы преподо́бнаго Иоа́нна Дамаски́на от ико́ны сея́ явле́нное, его́же зна́мение доны́не ви́димо есть на ней, во о́бразе тре́тия руки́, ко изображе́нию Твоему́ прило́женныя. Мо́лимся Ти и про́сим Тя, всеблагу́ю и всеще́друю ро́да на́шего Засту́пницу: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и я́коже блаже́ннаго Иоа́нна, в ско́рби и боле́зни к Тебе́ возопи́вшаго, услы́шала еси́, та́ко и нас, скорбя́щих и боле́знующих ра́нами страсте́й многоразли́чных, не пре́зри, усе́рдно к Тебе́ от души́ сокруше́нныя прибега́ющих. Ты зри́ши, Госпоже́ Всеми́лостивая, не́мощи на́ша, озлобле́ние на́ше, ну́жду, во Твое́й по́мощи потре́бу, я́ко отвсю́ду врази́ окружа́ют нас, и несть помога́ющаго, ниже́ заступа́ющаго, а́ще не Ты умилосе́рдишися о нас, Влады́чице. Ей, мо́лим Ти ся, вонми́ гла́су боле́зненному на́шему и помози́ нам святооте́ческую правосла́вную ве́ру до конца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти, покая́ние и́стинное о гресе́х на́ших всегда́ Бо́гу приноси́ти и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Его́же умоли́ за нас Ма́тернею моли́твою Твое́ю, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да поми́лует нас по вели́цей и неизрече́нней ми́лости Свое́й. О Всеблага́я! Услы́ши нас и не лиши́ нас по́мощи Твоея́ держа́вныя, да Тобо́ю спасе́ние получи́вше, воспое́м и просла́вим Тя на земли́ живы́х и ро́ждшагося от Тебе́ и́скупи́теля на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Смоленская»

О пречу́дная и превы́шшая всех тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, Пресвята́я Одиги́трие Мари́е!

Услы́ши ны, гре́шныя и недосто́йныя, в час сей моля́щияся и к Тебе́ со воздыха́нием и слеза́ми пред Пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ нас от ро́ва страсте́й, Одиги́трие Блага́я, изба́ви нас от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злых клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия.

Мо́жеши бо, о Благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниях и те́плыя хода́таицы о нас гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы. Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ нас и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего Вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице, Богоро́дице Де́во! Приими́ недосто́йныя моли́твы на́ша, сохрани́ нас от наве́тов злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, пода́ждь нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ния на́ша умилосе́рдися и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, о Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, от вся́кия беды́, напа́сти, ско́рби, боле́зни и вся́каго зла, и сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя со все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Донская»

О Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице, Засту́пнице на́ша блага́я и ско́рая! Воспева́ем Ти вси благода́рственная за чу́дная дела́ Твоя́. Песносло́вим от лет дре́вних неотъе́млемое заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ и стране́ на́шей, чудотво́рным Образом Твои́м Донски́м всегда́ явля́емое: в бе́гство обраща́ются полки́ чужди́х, гра́ды и ве́си невреди́ми сохраня́ются, лю́дие же от лю́тыя сме́рти избавля́ются. Осуша́ются Очи слезя́щия, умолка́ют стена́ния ве́рных, плач в ра́дость о́бщую претворя́ется. Бу́ди и нам, Пречи́стая Богоро́дице, утеше́ние в бе́дствиих, возрожде́ние наде́жды, о́браз му́жества, исто́чник ми́лости, и в ско́рбных обстоя́ниих неистощи́мое терпе́ние нам да́руй. Пода́ждь коему́ждо по проше́нию и по ну́жде его́: младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри и стра́ху Бо́жию научи́, уныва́ющия обо́дри и немощну́ю ста́рость поддержи́. Посети́ в боле́знех и печа́лех су́щия, зла́я сердца́ умягчи́, братолю́бие укрепи́, ми́ра и любве́ всех нас испо́лни. Примири́, благосе́рдая Ма́ти, вражду́ющия и оправда́й оклеве́танныя. Истреби́ поро́ки, да не восхо́дят грехи́ на́ша пред Судие́ю вся́ческих, да не пости́гнет нас пра́ведный гнев Бо́жий. Твои́ми моли́твами, всемо́щным Твои́м покро́вом огради́ нас от наше́ствий вра́жиих, от гла́да, губи́тельства, огня́, меча́ и вся́каго ина́го злострада́ния. Упова́ем моли́твами Твои́ми получи́ти от Всевы́шняго Бо́га грехо́в проще́ние и изглажде́ние и с Бо́гом примире́ние. Умоли́ стяжа́ти нам Ца́рствие Небе́сное и по сконча́нии жи́зни на́шея одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти, иде́же Ты, о Всепе́тая Де́во, Святе́й Тро́ице в ве́чней сла́ве предстои́ши. Удосто́й и нас с ли́ки Ангел и святы́х та́мо восхвали́ти пречестно́е и́мя Сы́на Твоего́ со Безнача́льным Его́ Отце́м и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Всецарица»

О Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю принесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му Образу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Якоже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жива́ су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отча́яния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия лю́ди Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́, Христа́ Спа́са на́шего. Яко живе́й Ти су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Спасительница утопающих» (Леньковская)

Заступница усердная, Мати Господа Вышняго! Ты еси всем xристианом помощь и заступление, паче же в бедах сущим. Призри ныне с высоты святыя Твоея и на ны, с верою покланяющияся пречистому образу Твоему, и яви, молим Тя, скорую помощь Твою по морю плавающим и от ветров бурных тяжкия скорби терпящим. Подвигни и вся православныя христианы на спасение в водах утопающих, и воздаждь подвизающимся о сем богатыя милости и щедроты Твоя. Се бо, на образ Твой взирающе, Тебе, яко милостивно сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и напаствуемых. Ты по Бозе наша Надежда и Заступница, и на Тя уповающе, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Тебе предаем во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице о даровании детей

О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость: грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, — вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех — утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих — совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным — надежду и терпение; в радости и изобилии живущим — непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим — милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами — нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум — ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь — память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым — заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми обличи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам — друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием. Супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и положи им союз любве неразрушимый; матерем детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи, прельщенныя же и во грех и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшнем Судищи Христове даруй: преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми жити сотвори; скончавшимся внезапною смертию милостива быти Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, с Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице об исцелении от разных болезней и недугов

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о, Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыша, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей; Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняeши, и душам их мир и утешение подавши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас, недостойных, от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческая, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранена Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице о здравии

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит державу Российскую во благочестии, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Сильная молитва Богородице об исцелении от рака

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих и ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, терпением и ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да, чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице от пожаров, стихийных бедствий

О Пресвятая и Преблагословенная Мати сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивная и преславная чудеса содевающи, от огненнаго запаления и молниеноснаго грома жилища наша спасаеши, недужныя исцеляеши и всяко благое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице, сподоби ны, немощныя и грешныя, Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея богохранимую страну нашу, власти и воинство ея, Церковь Святую, храм сей (или: обитель сию) и вся ны, припадающия к Тебе с верою и любовию и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехми многими и не имущих дерзновения ко Христу Богу просити Его о помиловании и прощении, но Тебе предлагаем к Нему на умоление, Матерь Его по плоти; Ты же, Всеблагая, простри к Нему богоприемнеи руце Твои и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестиваго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на Страшнем Суде Его. В час же грознаго посещения Божия, егда огнем возгораются домы наша или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение, да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами, временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем, и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепое имя покланяемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице о примирении враждующих

О многостральная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Инаго бо прибежища и теплого предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже из Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Богородице от врагов и злых людей

О кто не ублажит Тя, Дево Благодатная, кто не воспоет Твое милосердие к роду человеческому. Тебе молимся, Тебя просим, не остави нас во зле погибающих, раствори любовию сердца наши и ко врагам нашим пошли стрелу Свою, да уязвляет сердца наши миром к гонящим нас. Аще мир нас ненавидит — Ты простри любовь Свою к нам, аще мир нас гонит — Ты приими нас, подаждь нам Благодатную силу терпения — без ропота перенести испытания в мире сем бываемая. О, Госпоже! Умягчи сердца злых человеков, восстающих на нас, да не погибнут сердца их во зле, — но умоли, Благодатная, Сына Твоего и Бога нашего, да умирит сердца их миром, дьявол же — отец злобы — да посрамится! Мы же, воспевая милосердие Твое к нам, злым, непотребным, воспоем Ти, о Пречудная Госпоже Дево Благодатная, услыши нас в час сей, сокрушенныя сердца имущих, огради нас с миром и любовию друг ко другу и ко врагам нашим, искорени от нас всякую злобу и вражду, да воспоем Тебе и Сыну Твоему, Господу Иисусу Христу нашему: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!

Молитва Богородице о помощи в любви и замужестве

О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. О, Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо грешнии не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша. Ты еси обидимых защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице о помощи в работе

О пресвятая Дево, Мати Господа вышняго, скоропослушная заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Твоего на мя, непотребного, ко святой иконе Твоей припадающа, услыши скоро смиренную молитву мене, грешнаго, и принеси ю к Сыну Твоему, умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественным благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да умирит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит от вечныя муки и не лишит небеснаго Своего царствия. О преблагословенная Богородице! Ты благоизволила еси нарещися во образе Твоем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою, не презри убо мене, скорбного, и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих, на Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству вручаю себе во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице от печалей и скорби

Дево Владычице Богородице, паче естества и слова родившая Единородное Божие Слово, Творца и Владыку всея твари видимыя и невидимыя, Единаго от Троицы Бога, Бога же и Человека, соделавшаяся обитель Божества, вместилище всякия святыни и благодати, в немже благоволением Бога и Отца, содействием Святаго Духа, телесне обиташе полнота Божества, несравненно превознесенная боголепным достоинством и преимуществующая пред всякою тварию, славо и утешение, и неизреченное веселие ангелов, царственный венче апостолов и пророков, преестественное и чудное мужество мучеников, поборнице в подвизех и подательнице победы, уготовляющая подвижником венцы и воздаяния вечная и боголепная, превысшая всякия чести, честь и славо преподобных, непогрешительная путеуказательице и наставнице безмолвия, двере откровений и духовных таин, источниче света, врата вечныя жизни, неистощимая реко милосердия, неисчерпаемое море всех боголепных дарований и чудес! Тя просим и Тя умоляем, сострадательнейшую Матерь человеколюбиваго Владыки: будь милостива к нам, смиренным и недостойным рабом Твоим, воззри благосердно на пленение и смирение наше, уврачуй сокрушения душ и телес наших, разсей видимыя и невидимыя враги, буди нам, недостойным, пред лицем врагов наших крепкий столп, бранное оружие, сильное ополчение, Воевода и непреоборимая поборница, покажи ныне на нас древния и чудныя милости Твоя, да познают беззаконнии враги наши, яко Сын Твой и Бог Един есть Царь и Владыка, яко Ты воистину Богородица, родившая по плоти истиннаго Бога, яко вся Тебе возможна суть и еже аще восхощеши, Владычице, имаши силу все сие совершити на небеси и на земли, и на всякое прошение даровати коемуждо на пользу: больным здравие, сущим на мори тишину и доброе кораблеплавание. Путешествующим спутешествуй и охраняй их, пленныя спасай от горькаго рабства, утешай печальныя, облегчай нищету и всякое другое телесное злострадание; всех свобождай от душевных недугов и страстей, невидимыми Твоими предстательствы и внушеньми, яко да, добре и непреткновенно совершив путь сея временныя жизни, улучим Тобою и оная вечная благая в Царствии Небеснем.

Верных, почтенных страшным именем Единороднаго Сына Твоего, уповающих на Твое предстательство и на милость Твою и во всем имущих Тя ходатаицу и поборницу, укрепляй невидимо противу обстоящих врагов, разсей облак уныния, избави я от душевнаго утруждения и подай им светлое благодушие и радость, и обнови мир и безмятежие в сердцах их.

Спаси молитвами Твоими, Владычице, сию Тебе посвященную паству, весь град и страну от глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани и всякий праведно подвигшийся на нас гнев обрати, по благоволению и благодати Единороднаго Сына и Бога Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, с Совечным и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице об укреплении веры

О, Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! Призри милостивым Твоим оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе, воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты веси вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею Небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от напрасныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница всем, притекающим к Тебе, и крепкое прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец живота нашего, мирен и непостыден, и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися в обителях Небесных, идеже непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице от душевных терзаний

Надеждо всех концев земли, Пречистая Дево, Госпоже Богородице, утешение мое! Не гнушайся мене, грешнаго, на Твою бо милость уповаю: угаси ми пламнь греховный и покаянием ороси изсохшее мое сердце, очисти ум мой от греховных помыслов, приими мольбу, от души и сердца со воздыханием приносимую Тебе. Буди о мне Ходатаица к Сыну Твоему и Богу и укроти гнев Его матерними Твоими молитвами, душевныя и телесныя язвы исцели, Госпоже Владычице, утоли болезни души и тела, утиши бурю злых нападений вражеских, отъими бремя грехов моих, и не остави мене до конца погибнути, и печалию сокрушенное сердце мое утеши, да славлю Тя до последняго издыхания моего. Аминь.

Молитва Богородице о прощении грехов

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, Споручнице грешных! Се, бедный грешник, предстоит Тебе! Не остави мене, всеми оставленнаго, не забуди мене, всеми забытаго, даждь ми радость, неведущему радования. О, тяжки мои беды и скорби! О, безмерны мои грехопадения! Яко тьма нощная — житие мое. И несть в сынех человеческих ни единаго сильнаго ми помощи. Ты — Единая моя Надежда. Ты — Единый мой Покров, Прибежище и Утверждение. Дерзновенно простираю к Тебе немощныя мои руце и молю: умилосердися о мне, Всеблагая, пощади, пощади искупленною Крови Сына Твоего, утоли болезни многовоздыхающия души моея, укроти ярость ненавидящих и обидящих мя, возстави силы моя увядающая, обнови, яко у орляте, юность мою, не попусти ослабнути в делание заповедей Божиих. Огнем небесным коснися смущенных души моея и исполни ю веры нспостыдныя, любве нелицемерных и надежд известных. Да всегда пою и славлю Тебе, Преблагословенную мира Заступницу, Покров наш и Споручницу всех нас грешных, и покланяюся Сыну Твоему и Спасу нашему Господу Иисусу Христу, со Безначальным Его Отцем и Жизнеподательным Духом Святым во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице о защите детей

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Молитва Богородице о помощи в родах

О Пресвята́я Богоро́дице, Ма́ти на́ша милосе́рдная! Яви́ на на́с, в печа́ли су́щих и во гресе́х всегда́ пребыва́ющих рабе́х Твои́х (имена́), ми́лость Свою́ и не пре́зри на́с, многогре́шных рабо́в Свои́х.

К Тебе́ прибега́ем, Пресвята́я Богоро́дице, мно́гое мно́жество сознавая прегреше́ний на́ших и мо́лимтися: посети́ немощству́ющыя на́ши души́ и испроси́ у возлю́бленнаго Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти на́м, раба́м Твои́м (имена́), проще́ние. Еди́на Пречи́стая и Благослове́нная, все́ упова́ние на́ше на Тя́ возлага́ем: Премилосе́рдная Ма́ти Бо́жия, сохрани́ на́с под покро́вом Свои́м.

Молитва Богородице о сохранении семьи

Владычице Преблагословенная, возьми под Свой покров семью мою. Всели в сердца супруга моего и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму; не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкаго расставания, до преждевременныя и внезапныя смерти без покаяния.

А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от огненнаго запаления, воровскаго нападения, всякаго злаго обстояния, разнаго страхования и диавольскаго наваждения.

Да и мы купно и раздельно, явно и сокровенно будем прославлять имя Твое Святое всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Молитва Богородице от пьянства

О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво услыши нас – жен, детей, матерей и тяжким недугом пианства одержимых и того ради от матери своея – Церкви Христовой и спасения отпадающих, братьев и сестер и сродник наших исцели. О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадах своих слезы проливающих; жен, о мужех своих рыдающих; чад, сирых и убогих, заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго. Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный же час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушные мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah.ru