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Образование / Общество

Студенческий капитал в размере 250 - 500 тысяч рублей хотят ввести в России

16:57 21.09.2020 Фото: pxhere.com
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Уточняется, что право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые.

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Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал"

Замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования", — сказано в проекте.
Тумусов добавил, что лидер партии Сергей Миронов хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство.

Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал".

Уточняется, что право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно.
Согласно документу, организацию и порядок выплат студенческого капитала будет определять правительство.
Тумусов отметил, что выпускники сегодня зачастую выходят из института "без ничего", поэтому он считает необходимым вернуться к принципу "подъемных", которые выплачивали в советское время. При этом использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.
В итоге инициатива могла бы простимулировать новых специалистов выезжать в места, где они бы "принесли максимальную пользу и для себя, и для страны", заключил парламентарий.

Источник: ria.ru

законопроект россия студенты студенческий капитал Сергей Миронов Федот Тумусов "Справедливая Россия"
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