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Вкуснейший старинный рецепт огурцов на зиму за 20 минут

11:00 21.09.2020 Фото: pxhere.com
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Известный кулинар, судья шоу Мастершеф Татьяна Литвинова поделилась старинным, вкусным и полезным одесским рецептом соленых огурцов на зиму.

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Как менее чем за 20 минут сделать на зиму хрустящие соленые огурцы

Огурцы по такому рецепту готовятся быстро и получаются хрустящими, поделилась эксперт.

Литвинова добавила, что для приготовления соленых огурцов понадобится до 20 мин, сообщает Главред.
Как приготовить вкусные и хрустящие огурцы на зиму соленые – рецепт от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления соленых огурцов:

Огурцы, которых должно хватить для заполнения 3-литровой банки. Размер огурцов должен быть порядка 10 см, пупырышки должны быть равномерными и темными;
Острый перец – 1 штука (по желанию);
Чеснок – 1-2 зубчика;
Листья хрена, вишни и зелень укропа (по 2 веточки);
Рассол – на 1 л воды – 1 столовая ложка соли (нельзя использовать йодированную соль).

Этапы приготовления соленых огурцов на зиму:

Залейте огурцы на несколько часов холодной водой (лучше – на ночь). Вода обязательно должна быть очищенной;

Слейте холодную воду и залейте огурцы кипятком;
Сделайте рассол – влейте в банку горячую воду, всыпьте 3 столовые ложки соли и растворите ее;
Залейте в банку очищенную холодную воду, после этого в банке должно быть три литра рассола;
Уложите огурцы в пустую банку, ее не нужно полностью заполнять;
Уложите на огурцы листья вишни, хрена, зелень укропа, очищенный чеснок и красный перец;
Залейте огурцы рассолом и закройте крышкой.

Такие соленые огурцы можно хранить на протяжении всей зимы в холодильнике или в погребе.

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